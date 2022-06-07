В центре Слуцка перекрыли улицу, чтобы её расширить. Фотофакт

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В центре Слуцка перекрыли улицу, чтобы её расширить. Фотофакт
Фотографии: Глеб Рулёв

Со вторника, 7 июня, перекрыли движение для транспорта по улице Софии Слуцкой, проезжую часть которой расширяют. Планируется, что работы закончатся 10 июня.

В центре Слуцка перекрыли улицу, чтобы её расширить. Фотофакт

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В центре Слуцка перекрыли улицу, чтобы её расширить. Фотофакт

В центре Слуцка перекрыли улицу, чтобы её расширить. Фотофакт

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