Прогулку по улице Пушкина в Слуцке совершил накануне дня рождения великого поэта, который отмечается 6 июня. Найти её не сложно, поскольку остановка автобуса так и называется «Улица Пушкина». Денёк выдался тёплый и солнечный, поэтому прогулка вызывала только приятное впечатление (правда, с одной оговоркой). Хотелось найти здесь чудный уголок, который бы вызвал поэтическое настроение. И я его нашёл.

Когда появилось название

Какой была эта улица в прошлом веке, когда она получила своё название, мне рассказала одна из старожилов. По её словам, имя Пушкина улице дали в послевоенное время. Тогда она была намного короче и состояла из шести домов в той части, что ближе к городу. А на западе, в сторону Падери, были колхозные поля.

Дома добротные и не очень

Первый же дом порадовал своей добротностью и уютом, особенно его садовый антураж, где присутствует сказочная обстановка.

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Попались мне и дворики, от которых веет стариной: плетень с горшками, старый стол во дворе, добротный бревенчатый сарай с массивным навесом и «амбарным» замком.

Улица живёт своей жизнью. Одни дома практически забыты, другие — обновляются, есть и площадки для нового строительства.

Про асфальт на улице

Гуляя по дороге, встретил случчанку, которая живёт на улице Пушкина 40 лет. На мой вопрос, чего бы она хотела для своей улицы, ответила: «Сами посмотрите». И театрально повела рукой вдоль неё. В советские времена улица была покрыта асфальтом. Причём жители сами добились его укладки и помогали в этой работе. Но дорожное полотно давно утратило первоначальный вид. Когда проводили различные коммуникации, да и просто от времени, асфальт разрушался, о нём напоминают отдельные фрагменты дороги. По словам местных жителей, периодически грейдер ровняет дорогу, а по сути — уничтожает остатки асфальтового покрытия. Я, правда, не заметил следов выравнивания дороги грейдером.

Старое и новое

На старых улицах Слуцка меня всегда радует, когда на доме хозяева сохраняют элементы уходящего времени — ставенки. На улице Пушкина они остались только на одном здании.

Есть тут и дворы, обустроенные по европейским образцам: туи, тротуарная плитка.

Деревенские мотивы и лиричный уголок

После пересечения с улицей Советской нам остаётся пройти ещё половину пути. Здесь улица Пушкина приобретает деревенские черты по причине, что вдоль неё прорезалась канава, в которой, между прочим, растёт жёлтый ирис – в диком виде довольно редко встречается в нашей флоре.

Ближе к завершению прогулки улица становится тенистой от крон больших деревьев.

Старые дома и заборы вызывают чувство светлой грусти и воспоминания детства. А вот эта каменная кладка, ведущая к калитке, уводит к ещё более давнему периоду.

И наконец, встречается уголок, который у меня навевает лирическое настроение и где можно остановиться, чтобы немного помечтать и вспомнить поэтические строки: «Приветствую тебя, пустынный уголок, приют спокойствия, трудов и вдохновенья…». Так Александр Сергеевич Пушкин обращается к деревенской природе.

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