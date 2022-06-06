Ранее цены традиционно пересматривали с июня. Однако в этом году тарифы сохранятся на уровне 1 января.

«В текущем году тарифы, установленные для населения на теплоснабжение и электроэнергию, используемую для отопления и горячего водоснабжения в жилых домах (квартирах), сохранятся на уровне 1 января 2022 г.», — сообщает телеграм-канал правительства.

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В середине апреля Андрей Хмель, министр ЖКХ, анонсировал, что в Беларуси не планируют резко повышать стоимость жилищно-коммунальных услуг. Хотя он и отмечал, что рост тарифов неизбежен, так как дорожают энергоресурсы, материалы и растёт средняя заработная плата по стране.