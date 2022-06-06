«В каком-то фантастическом фильме увидел похожее существо». Случчанин рассказал, из каких бросовых запчастей сделал фигуру робота в парке

Недавно в Слуцком парке возле тира появился загадочный робот — инопланетянин. «Кур’ер» нашёл мастера, который его сделал, и он рассказал, как и из чего его изготовил.

Автор необычной фигуры — Геннадий Казимирович. Он работает в тире инструктором по полевой стрельбе.

Сначала появились ноги

«Решил сделать что-то доступное и необычное, чтобы удивить случчан, привлечь внимание к тиру. В каком-то фантастическом журнале или фильме я увидел существо с похожими выгнутыми ногами. А всё остальное уже подбиралось так, чтобы соответствовало этой части. Какие были детали у меня, такие и комбинировал.

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Это моя первая работа, и она захватила не только меня. Помогала и жена: подсказывала, контролировала процесс. Пока собрал детали, пока привёз их, пока сварил… На всё, начиная от идеи и до финальной точки, ушло недели полторы. Тут и сварка, и покраска.

Возникают сложности с металлом, который можно использовать. Нужный найти сложно. Это ведь не просто взял и приварил гайку, а нужно, чтобы были механизмы, похожие на части робота, часто парные. Конечно, были и финансовые вложения: на проволоку ушло около 40 рублей, ещё краска.

Реакция случчан

Как только появился робот-инопланетянин, люди стали проявлять к нему интерес: фотографировались, подходили, смотрели, дети крутили ему уши (они вращаются).

Нужна помощь с частями

На лужайке возле тира хотелось бы разместить ещё две фигуры. Тематически они должны вписываться в тематику тира. Проблема в сборе пригодных частей. Пригодились бы старые металлические детали велосипедов, мотоциклов, других механизмов, которые поддаются сварке. Алюминий мне не подходит. Конечно, если бы у меня был грузовик металлолома — дело бы пошло быстрее. Если у кого-то завалялись ненужные части, с удовольствием приму и был бы благодарен за такую помощь».

Если вы знаете мастеров, которые делают своими руками что-то необычное или преображают пространство вокруг себя, звоните на номер редактора отдела писем: (+375) 25 663 74 40 (Елена), до 17.00 в рабочие дни, или пишите на электронный адрес редакции: info@kurjer.info. Или пишите нам в instagram.com/kurjer.