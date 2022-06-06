Министерство образования работает над нововведениями к новому учебному году 2022-2023. Каких изменений ждать школьникам и их родителям, в интервью газете «СБ. Беларусь сегодня» рассказал Андрей Иванец, глава ведомства.

Смартфоны только для учёбы

Школьников ограничат в использовании гаджетов, им придётся оставлять их в специально оборудованных местах. Пользоваться смартфонами разрешат только в учебных целях.

Единая школьная форма

Прорабатывают введение с 1 сентября единых элементов одежды учеников для конкретного учебного заведения. Также в Минобразования рассматривают возможность введения обязательной школьной формы с 2023 года.

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«Золотые правила» педагога и соцсети

По мнению Андрея Иванца, министра образования, учителя обязаны подтверждать высокий статус этой профессии внешним видом, правильно выстроенной коммуникацией с родителями. С 1 сентября в каждом общеобразовательном учебном заведении на информационных стендах появится «10 золотых правил педагога». Они будут включать в себя в том числе и напоминание о надлежащем поведении педагогов в социальных сетях.

Гимн, флаг, патриотизм

Подготовлен приказ, который предусматривает проведение на постоянной основе торжественных линеек с обязательным прослушиванием государственного гимна, поднятием (выносом) государственного флага в дни государственных праздников и праздничные дни Беларуси. Речь идёт о Дне народного единства, Дне защитников Отечества и Вооружённых Сил, Дне Конституции, Дне Победы, Дне труда, Дне Государственного герба и Государственного флага, Дне Независимости. Действие приказа Минобразования распространяется на детсады, школы, ссузы, вузы. Он касается и летних оздоровительных лагерей, студенческих отрядов.

В школах и гимназиях будут исполнять гимн и поднимать флаг перед началом и в конце каждой четверти, во время проведения церемонии вручения документов об образовании. В летних оздоровительных лагерях и студотрядах – перед началом и в конце смены.

Новый типовой учебный план

Разработан новый типовой учебный план на 2022-2023 год. Например, на изучение белорусского и русского языков в 10-11 классах выделят 1,5 академических часа в неделю, а не час, как раньше.

В школы вернут допрофильную подготовку для учащихся 8-х и 9-х классов (в т.ч. изучение учебных предметов на повышенном уровне). Психолого-педагогическая служба поможет школьникам выявить свои склонности и определиться с интересами. В итоге, как рассчитывают в Минобразования, к 10-му и 11-му классам учащиеся будут более осознанно выбирать профиль обучения.

Шестой школьный день

Для школьников вводят тематические субботы. Уклон будет сделан на нравственное и патриотическое воспитание школьников, пропаганду здорового образа жизни, трудовое воспитание и профессиональную ориентацию.

Кроме того, в новом учебном году во всех белорусских школах откроют музейные комнаты.

Льготы при поступлении

Сегодня в Беларуси действуют льготы при поступлении для выпускников военно-патриотических классов. Теперь Минобразования работает над тем, чтобы наделить преференциями учащихся военно-патриотических клубов, чтобы они могли без экзаменов поступать в специализированные учреждения – кадетские училища, лицеи МВД, МЧС, Суворовское училище. Льготы при поступлении в 2022 году получат и победители некоторых творческих конкурсов и фестивалей.