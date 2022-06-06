«Мой муж впал в тоску»… Что делать с депрессией из-за роста цен и экономического спада (5 простых советов)

На примере ситуации семьи из Солигорска психолог Марина Чижик рассказала, что делать, когда из-за роста цен и спада экономики начинаешь впадать в депрессию.

Жена хочет помочь мужу пережить кризис

Игорь и Вера вместе уже 27 лет, им обоим за пятьдесят. И хоть живут они в Солигорске, но к золотой калийной жиле не имеют отношения. Вера — продавец в продуктовом магазине, Игорь — охранник там же. Сын в этом году завершает обучение, будет айтишником. Сейчас, когда цены растут, а уровень жизни падает, Игорь впал в тоску. Переживает, что, работая всю жизнь, не может ничего лишнего позволить. Главным достижением считают, что сын получил востребованную профессию.

Муж думает, что жизнь не удалась

Вера рассказала: «У нас небольшое подсобное хозяйство: куры, огород, — это помогает меньше тратить на еду. Всякое в жизни бывало, но прожили вместе неплохо. В последнее время муж начал хандрить и испытывать ощущение какой-то безысходности: «Не хочется идти на работу, ничего там не заработаешь», «Нет смысла строить планы, всё упирается в деньги», «Хочется пожить для себя, а думаешь всё время про деньги». Я его успокаиваю. Убеждаю, что мы ни от кого никогда не зависели, — это важно. Сына выучили, на работе нас уважают, никогда не сидели голодными и раздетыми. Сейчас с кем из знакомых не заведёшь разговор, многие говорят примерно то же. Самой мне некогда впадать в тоску: работа и хозяйство не дают скучать. А муж, чем бы ни занимался, думает, что жизнь не удалась. Как его вывести из этого состояния, не знаю».

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Комментарий психолога:

«Любые события, происходящие в общественной жизни, сказываются на психологическом состоянии людей. Реакция бывает разной. Оптимисты говорят, что не всё так грустно. Другие, как Вера, мало задумываются, потому что заняты работой. Третьи её анализируют и ищут практические варианты для выхода. Есть и такие, которые относятся с юмором, — и этот вариант беспроигрышный в плане психологической разгрузки, — комментирует психолог Марина Чижик. — Когда мы испытываем тревогу, в кровь выбрасываются гормоны (кортизол и цитокины), которые, говоря простым языком, провоцируют состояние «надо что-то делать».

Как реагировать:

1. Проанализировать, что у вас уже есть: близкие люди, дом, работа и т.д. Это огромный плюс. То есть нужно быть благодарным пространству, судьбе и себе за то, что имеешь в данный момент. Люди, испытывающие благодарность за то, что имеют, вдвойне устойчивее к переменчивым обстоятельствам, а также к необдуманным расходам.

2. Пересмотреть свои потребности. А так ли необходимы новые покупки именно сейчас. Что можно отложить на время, что – просто отремонтировать. Не отказаться от своих желаний и потребностей, а перенести их реализацию на более поздний срок. Важно научиться быть устойчивым к мимолётным желаниям и уметь принимать долгосрочные финансовые решения.

3. Попробовать расслабляться и получать удовольствие от простых вещей. Выпить чашку кофе или чая не на бегу, а в неторопливой обстановке. Выбраться на природу. Поговорить о том о сём с друзьями… Именно простые вещи делают нас счастливыми.

4. Не страшно, если есть цели и желания, которые пока невозможно реализовать. Не бывает так, что осуществляется всё. Всегда появляются новые цели, только уже другие. Если человек испытывает недовольство от невозможности исполнить желание здесь и сейчас, то он будет несчастлив всегда.

5. Ну и совет из практической плоскости: если тоску навевает именно отсутствие денег, то стоит попробовать сменить работу, попросить повышение оплаты, найти подработку или превратить хобби в доход. То есть – действовать!»