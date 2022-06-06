В Слуцком краеведческом музее 12 июня пройдёт выставка породистых кошек. Сюда приедут с хозяевами около 50-ти животных из Бобруйска, Минска, Смолевичей и Жлобина.

Выставка начнётся в 11.00. В 12.00 в программе — «Бэби-салон». Это презентация пород кошек на котятах, и зрители вместе с жюри будут выбирать лучшего котёнка.

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В 16.00 пройдёт маскарад кошек в карнавальных костюмах. Владельцы будут дефилировать со своими питомцами на руках.

В 18.30 выставка завершится «Бэст ин шоу» — дефиле десяти лучших кошек, выбранных зрительским голосованием и жюри. Среди номинаций будут «Лучший юниор», «Лучший ньютор (кастрированный кот)», а также самые главные — «Лучший кот» и «Лучшая кошка».

Зрители смогут увидеть такие редкие породы кошек, как сомали, рэгдолл, абиссинская, канадский сфинкс. Также там будут мейн-кун, курильский бобтейл, шотландская, экзотическая и персидская породы.