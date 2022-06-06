По словам Игоря Брыло, министра сельского хозяйства и продовольствия, Беларусь из-за западных санкций вынуждена переориентироваться в закупках морской и деликатесной рыбы, а также морепродуктов.

Об этом пишет Office Life.

Раньше морепродукты и рыба закупались в Скандинавии. Теперь, по его словам, в этой сфере отношения налаживать нужно будет с Россией, и сейчас идут переговоры с Приморским и Хабаровским краем, другими областями, где идёт добыча рыбы. Возможны поставки форели из Северной Осетии.

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Также Игорь Брыло обратил внимание, что сегодня не только российская продукция востребована в Беларуси, но и белорусская в России.

В целом экспорт белорусской сельскохозяйственной продукции показывает за последние четыре месяца рост. Предприятия страны вышли на показатели в более $2,2 млрд (рост составил порядка 111% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года).

«Экспорт продукции агропромышленного комплекса в страны Западной Европы, несмотря на санкции, также показал рост – порядка 154%», – отметил Игорь Брыло.