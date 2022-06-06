Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 30 мая по 5 июня. «Кур’ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ПРОДВИЖЕНИЕ SMM ТАРГЕТ (@uliay_kononovich)

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга | СММ-специалист Минск (@dikobrazik_1510)

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