Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 30 мая по 5 июня. «Кур’ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

 

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Публикация от ПРОДВИЖЕНИЕ SMM ТАРГЕТ (@uliay_kononovich)

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Публикация от Ольга | СММ-специалист Минск (@dikobrazik_1510)

 

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Публикация от ANASTASIYA YARMOLICH (@nas.tya1102)

 

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Публикация от Марина Лéсникова (@lesnikova92)

 

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Публикация от Екатерина👩🏻 & Co👧🏻👶🏻 (@katrin.kristeva)

 

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Публикация от Ｇｅｌｉｎａ Ｍａｙ (@gelinamay)

 

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Публикация от 🌞 Zhanna 🌞 (@sun_zt_light)

 

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Публикация от SVETIK💎 (@_ms.domanskaya_)

 

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Публикация от Инна Рыбак (@rybak2206)