Большинство случчан видят здания лишь с фасадов. «Кур’ер» посмотрел и на обратную сторону построек. Оказывается, что всё не так уж и плохо. Местами. Смотрите подборку фотографий.

Как выглядят здания в Слуцке с парадного входа и со двора. Фото
Здание взрослой поликлиники. Фотографии: Глеб Рулёв

Как выглядят здания в Слуцке с парадного входа и со двора. Фото

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Как выглядят здания в Слуцке с парадного входа и со двора. Фото
Здание на перекрёстке возле рынка

Как выглядят здания в Слуцке с парадного входа и со двора. Фото

Как выглядят здания в Слуцке с парадного входа и со двора. Фото
Торговый центр «Панорама»

Как выглядят здания в Слуцке с парадного входа и со двора. Фото

Как выглядят здания в Слуцке с парадного входа и со двора. Фото
Здание на остановке «Рынок»

Как выглядят здания в Слуцке с парадного входа и со двора. Фото

Как выглядят здания в Слуцке с парадного входа и со двора. Фото
Одно из зданий «Комплекса почтовой станции» (середина 19 века)

Как выглядят здания в Слуцке с парадного входа и со двора. Фото
Как выглядят здания в Слуцке с парадного входа и со двора. Фото
Одно из зданий «Комплекса почтовой станции» (середина 19 века)

Как выглядят здания в Слуцке с парадного входа и со двора. Фото

Как выглядят здания в Слуцке с парадного входа и со двора. Фото
Здание краеведческого музея

Как выглядят здания в Слуцке с парадного входа и со двора. Фото

Как выглядят здания в Слуцке с парадного входа и со двора. Фото
Дом быта

Как выглядят здания в Слуцке с парадного входа и со двора. Фото

Как выглядят здания в Слуцке с парадного входа и со двора. Фото
Кинотеатр «Беларусь»

Как выглядят здания в Слуцке с парадного входа и со двора. Фото
Как выглядят здания в Слуцке с парадного входа и со двора. Фото
Аптека № 80

Как выглядят здания в Слуцке с парадного входа и со двора. Фото

Как выглядят здания в Слуцке с парадного входа и со двора. Фото
Здание музыкальной школы

Как выглядят здания в Слуцке с парадного входа и со двора. Фото

Как выглядят здания в Слуцке с парадного входа и со двора. Фото
Здание, где находилась Слуцкая фабрика пошива одежды

Как выглядят здания в Слуцке с парадного входа и со двора. Фото

Как выглядят здания в Слуцке с парадного входа и со двора. Фото
Здание Слуцкого центра детского творчества

Как выглядят здания в Слуцке с парадного входа и со двора. Фото

Как выглядят здания в Слуцке с парадного входа и со двора. Фото
Дом торговли

Как выглядят здания в Слуцке с парадного входа и со двора. Фото

Как выглядят здания в Слуцке с парадного входа и со двора. Фото
Здание центральной почты

Как выглядят здания в Слуцке с парадного входа и со двора. Фото

Как выглядят здания в Слуцке с парадного входа и со двора. Фото
Общежитие возле спорткомплекса «Дельфин»

Как выглядят здания в Слуцке с парадного входа и со двора. Фото

Как выглядят здания в Слуцке с парадного входа и со двора. Фото
Здание Молодёжного центра

Как выглядят здания в Слуцке с парадного входа и со двора. Фото

Как выглядят здания в Слуцке с парадного входа и со двора. Фото
Дом культуры

Как выглядят здания в Слуцке с парадного входа и со двора. Фото