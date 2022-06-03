Домохозяйства Беларуси рассказали о своих потребительских корзинах в этом году. В них доминируют самые базовые товары и услуги, сообщает портал banki24.by.

В Беларуси потребительские расходы — это денежные расходы домашних хозяйств на питание (включая общепит), покупку алкоголя, сигарет, непродовольственных товаров и оплату услуг.

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В первом квартале 2022 года потребительские расходы на домашнее хозяйство составили 1168 рублей в месяц (эквивалент 74,3% всех денежных расходов). По сравнению с первым кварталом 2021-го потребительские расходы выросли на 11,3%.

Однако, по данным Белстата, за тот же период (квартал к кварталу) рост потребительских цен составил 12,1%. Поэтому в реальном выражении потребительские расходы в 2022 году упали относительно прошлого года на 0,7%.

Главное место в потребительской корзине жителей Беларуси занимают продукты питания. По итогам января-марта 2022 года они составили 36,8% потребительских расходов.

В первом квартале траты на продукты питания составили 429,8 рубля в месяц. По сравнению с 2021 годом рост без поправки на инфляцию достиг всего 3,6%. Цены на продтовары (1 квартал к 1 кварталу) выросли на 13%. Значит, в реальном выражении расходы на продукты питания сократились к 2021 году.

Среди крупных частей потребительского бюджета жителей Беларуси можно выделить такие расходы:

на жильё — 130,8 рубля в месяц (11,2%);

на транспорт — 104,2 рубля (8,9%);

на информацию и связь — 92,5 рубля (7,9%);

на здравоохранение — 83,4 рубля (7,1%);

на одежду и обувь — 63,4 рубля (5,4%);

на предметы обихода, бытовую технику и уход за домом — 73,4 рубля (6,3%).

В различных социальных группах установились разные уровни потребительских расходов. Так, в первом квартале потребительские расходы домохозяйств в городах и посёлках городского типа составили 1246 рублей в месяц, а домохозяйств на селе — 917 рублей.