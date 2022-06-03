В каких странах запрещено ездить на шипованной резине

В Центральной и Северной Европе дорожные условия бывают довольно сложные. Часто выпадают осадки, в результате сцепление с дорогой ухудшается. Некоторые государства требуют, чтобы автовладельцы всегда пользовались зимними покрышками в холодное время.

Другие страны указывают на необходимость таких шин для авто, но только в определенный период года. Иногда это носит рекомендательный характер.

В большинстве стран Европы шипованная резина запрещена, так как она негативно влияет на дороги. Вместо нее при необходимости используют резину, имеющую цепи противоскольжения.

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Правила использования зимней резины в Европе

Правила использования зимних шин в Европе различаются. В некоторых странах нет установленных требований (Великобритания, Дания). 29 стран Европы ввели правила, требующие ездить на зимних или всесезонных резинах. При этом уточняется период (календарные даты). В некоторых государствах это требование привязано к погодным условиям и зависит от региона. За нарушение правил предусмотрены штрафы.

Перед выездом за границу ознакомьтесь с местными правилами. Это поможет избежать неприятных ситуаций. В некоторых европейских государствах зимней резиной считают только ту, у которой имеется маркировка 3PMSF. Маркировки M+S не трактуется как зимняя. Таким образом, только зимние и всесезонные покрышки с маркировкой 3PMSF наверняка избавят путешествия по европейским дорогам от штрафов.

Летние шины и цепи противоскольжения

Летние шины предназначены для эксплуатации при среднесуточной температуре выше 7°С. Несмотря на это, некоторые европейские водители ездят на них весь год, держа цепи противоскольжения в багажнике на всякий случай.

Даже с цепями противоскольжения летние шины не могут заменить зимнюю или всесезонную резину. Но это хорошая альтернатива, если не планируешь длительное путешествие и необходимо преодолеть короткий отрезок пути по заснеженной или обледенелой дороге, например, в горном регионе. Движение с цепями противоскольжения на автомагистралях запрещено.

Где запрещена шипованная резина

Использование шипованных шин зависит от региона и состояния дорог. Шипованные покрышки запрещены в Румынии, Польше, Венгрии, Чехии, Сербии, Хорватии, Македонии, Боснии и Герцеговине, Черногории, Турции, Нидерландах, Португалии и др.

В некоторых странах автомобили с шипованными шинами имеют скоростные ограничения. Транспортное средство должно быть маркировано наклейкой.

Требования к зимним покрышкам в Европе

В каждой европейской стране установлены свои требования к шипованным и покрышкам для машин в холодное время года.

На шиповке невозможно приехать в Австрию через Польшу или Словакию. Правила одинаковые для всех автовладельцев. Они распространяются и на транзитные поездки.

К примеру, если человек выезжает из Беларуси, то Польша это отслеживает. Попасть туда не удастся, если на машине шипованные колеса. Если польские таможенники все же пропустят, то далее автовладельца ждет штраф от полиции.