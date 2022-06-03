На рынке появились персики по цене 18-20 рублей за килограмм. Стала дешевле рассада капусты, перцев, помидоров. Цена на петуньи упала на 30 копеек, на пучок редиса – на 50 копеек. Самые дешёвые розы по цене от 6 рублей за куст. Цены указаны по состоянию на 13.00 часов пятницы, 3 июня.

Овощи

Капуста белокочанная свежая – 3,5 рубля за 1 килограмм

Огурцы — 2,5 рубля за 1 килограмм

Перец болгарский — 10 рублей за 1 килограмм

Помидор – 4,5-12 рублей за 1 килограмм

Картофель – 2 рубля за 1 килограмм

Картофель ранний — 3,5 рубля за 1 килограмм

Морковь — 2 рубля за 1 килограмм

Свёкла свежая – 1,8 рубля за 1 килограмм

Лук репчатый – 1,8 рубля за 1 килограмм

Лук (новый урожай) — 3,5 рубля за 1 килограмм

Редис — 1,5 рубля пучок

Баклажан — 8,5 рублей за 1 килограмм

Кабачок — 5,5 рублей за 1 килограмм

Фрукты

Арбуз — 3,5 рубля за 1 килограмм

Апельсин – 6,5 рублей за 1 килограмм

Банан — 5,5 рубля за 1 килограмм

Персики — 18-20 рублей за 1 килограмм

Груша — 8,5 рублей за 1 килограмм

Киви — 6,5 рублей за 1 килограмм

Мандарины – 7 рублей за 1 килограмм

Яблоки – 4 рубля за 1 килограмм

Яблоки сушёные – 3 рублей за 0,5 килограмма

Лимоны – 7,5 рублей за 1 килограмм

Клубника- 15 рублей за 1 килограмм

Черешня- 25 рублей за 1 килограмм

Рассада

10 кустов капуста – 2,5 рубля

12 кустов помидор – 3 рубля

10 кустов перец — 4 рублей

Семена кукурузы — 2 рубля (около 20-25 штук)

Нарциссы – корень 4 рубля

Форзиция — 8 рублей корень

Спирея белая — 7 рублей

Петунья — 1,2 рубля за 1 корень

Бегония — 2 рубля за 1 корень

Рябчик императорский — 5 рублей за 2 корня

Розы — 6-20 рублей

Гладиолусы — 0,8 -1 рубль за 1 штуку

Плодово-ягодные деревья и кустарники

Малина — 6 рублей за 1 куст

Кусты смородины – 8 рублей за 1 куст

Голубика — 10-13 рублей за 1 саженец 2-3летнего возраста

Туи, ели декоративные – 25-45 рублей в зависимости от размера

Лаванда — 5-10 рублей за 1 корень

Ягоды

Шиповник – 5 рублей за 5 литров

Боярышник – 1 рубль за 1 литр

Боярышник сушеный – 2 рубля за 100 грамм.

Клюква — 10 рублей за 1 литр

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