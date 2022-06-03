На рынке появились персики по цене 18-20 рублей за килограмм. Стала дешевле рассада капусты, перцев, помидоров. Цена на петуньи упала на 30 копеек, на пучок редиса – на 50 копеек. Самые дешёвые розы по цене от 6 рублей за куст. Цены указаны по состоянию на 13.00 часов пятницы, 3 июня.
Овощи
- Капуста белокочанная свежая – 3,5 рубля за 1 килограмм
- Огурцы — 2,5 рубля за 1 килограмм
- Перец болгарский — 10 рублей за 1 килограмм
- Помидор – 4,5-12 рублей за 1 килограмм
- Картофель – 2 рубля за 1 килограмм
- Картофель ранний — 3,5 рубля за 1 килограмм
- Морковь — 2 рубля за 1 килограмм
- Свёкла свежая – 1,8 рубля за 1 килограмм
- Лук репчатый – 1,8 рубля за 1 килограмм
- Лук (новый урожай) — 3,5 рубля за 1 килограмм
- Редис — 1,5 рубля пучок
- Баклажан — 8,5 рублей за 1 килограмм
- Кабачок — 5,5 рублей за 1 килограмм
Фрукты
- Арбуз — 3,5 рубля за 1 килограмм
- Апельсин – 6,5 рублей за 1 килограмм
- Банан — 5,5 рубля за 1 килограмм
- Персики — 18-20 рублей за 1 килограмм
- Груша — 8,5 рублей за 1 килограмм
- Киви — 6,5 рублей за 1 килограмм
- Мандарины – 7 рублей за 1 килограмм
- Яблоки – 4 рубля за 1 килограмм
- Яблоки сушёные – 3 рублей за 0,5 килограмма
- Лимоны – 7,5 рублей за 1 килограмм
- Клубника- 15 рублей за 1 килограмм
- Черешня- 25 рублей за 1 килограмм
Рассада
- 10 кустов капуста – 2,5 рубля
- 12 кустов помидор – 3 рубля
- 10 кустов перец — 4 рублей
- Семена кукурузы — 2 рубля (около 20-25 штук)
- Нарциссы – корень 4 рубля
- Форзиция — 8 рублей корень
- Спирея белая — 7 рублей
- Петунья — 1,2 рубля за 1 корень
- Бегония — 2 рубля за 1 корень
- Рябчик императорский — 5 рублей за 2 корня
- Розы — 6-20 рублей
- Гладиолусы — 0,8 -1 рубль за 1 штуку
Плодово-ягодные деревья и кустарники
- Малина — 6 рублей за 1 куст
- Кусты смородины – 8 рублей за 1 куст
- Голубика — 10-13 рублей за 1 саженец 2-3летнего возраста
- Туи, ели декоративные – 25-45 рублей в зависимости от размера
- Лаванда — 5-10 рублей за 1 корень
Ягоды
- Шиповник – 5 рублей за 5 литров
- Боярышник – 1 рубль за 1 литр
- Боярышник сушеный – 2 рубля за 100 грамм.
- Клюква — 10 рублей за 1 литр
Разное
- Черемша — 1 рубль 1 пучок
- Цветы ландыши — 2,5 рубля
- Лесной орех – 5 рублей за 0,5 литра
- Шампиньоны свежие — 7,5 рублей за 1 килограмм
- Творог домашний — 8 рублей за 1
- Яйцо домашнее – 3,5 рубля за 1десяток
- Зелень (петрушка) – 1,5 рубля за 100 граммов
- Орех грецкий узбекский – 10 рублей за 1 килограмм
- Орех грецкий чищенный — 20 рублей за 1 килограмм
- Теплица 3 метра — 50 рублей
- Теплица 5 метров – 60рублей
- Целлофан 4 метра ширина — 5 рублей за 1 метр
- Шпалеры (стойки для роз) — 30 рублей штука.