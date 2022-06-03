На рынке появились персики по цене 18-20 рублей за килограмм. Стала дешевле рассада капусты, перцев, помидоров. Цена на петуньи упала на 30 копеек, на пучок редиса – на 50 копеек. Самые дешёвые розы по цене от 6 рублей за куст. Цены указаны по состоянию на 13.00 часов пятницы, 3 июня.

Овощи

  • Капуста белокочанная свежая – 3,5 рубля за 1 килограмм
  • Огурцы — 2,5 рубля за 1 килограмм
  • Перец болгарский — 10 рублей за 1 килограмм
  • Помидор – 4,5-12 рублей за 1 килограмм
  • Картофель – 2 рубля за 1 килограмм
  • Картофель ранний — 3,5 рубля за 1 килограмм
  • Морковь — 2 рубля за 1 килограмм
  • Свёкла свежая – 1,8 рубля за 1 килограмм
  • Лук репчатый – 1,8 рубля за 1 килограмм
  • Лук (новый урожай) — 3,5 рубля за 1 килограмм
  • Редис — 1,5 рубля пучок
  • Баклажан — 8,5 рублей за 1 килограмм
  • Кабачок — 5,5 рублей за 1 килограмм

Фрукты

  • Арбуз — 3,5 рубля за 1 килограмм
  • Апельсин – 6,5 рублей за 1 килограмм
  • Банан — 5,5 рубля за 1 килограмм
  • Персики — 18-20 рублей за 1 килограмм
  • Груша — 8,5 рублей за 1 килограмм
  • Киви — 6,5 рублей за 1 килограмм
  • Мандарины – 7 рублей за 1 килограмм
  • Яблоки – 4 рубля за 1 килограмм
  • Яблоки сушёные – 3 рублей за 0,5 килограмма
  • Лимоны – 7,5 рублей за 1 килограмм
  • Клубника- 15 рублей за 1 килограмм
  • Черешня- 25 рублей за 1 килограмм

Рассада

  • 10 кустов капуста – 2,5 рубля
  • 12 кустов помидор – 3 рубля
  • 10 кустов перец — 4 рублей
  • Семена кукурузы — 2 рубля (около 20-25 штук)
  • Нарциссы – корень 4 рубля
  • Форзиция — 8 рублей корень
  • Спирея белая — 7 рублей
  • Петунья — 1,2 рубля за 1 корень
  • Бегония — 2 рубля за 1 корень
  • Рябчик императорский — 5 рублей за 2 корня
  • Розы — 6-20 рублей
  • Гладиолусы — 0,8 -1 рубль за 1 штуку

Плодово-ягодные деревья и кустарники

  • Малина — 6 рублей за 1 куст
  • Кусты смородины – 8 рублей за 1 куст
  • Голубика — 10-13 рублей за 1 саженец 2-3летнего возраста
  • Туи, ели декоративные – 25-45 рублей в зависимости от размера
  • Лаванда — 5-10 рублей за 1 корень

Ягоды

  • Шиповник – 5 рублей за 5 литров
  • Боярышник – 1 рубль за 1 литр
  • Боярышник сушеный – 2 рубля за 100 грамм.
  • Клюква — 10 рублей за 1 литр

Разное

  • Черемша — 1 рубль 1 пучок
  • Цветы ландыши — 2,5 рубля
  • Лесной орех – 5 рублей за 0,5 литра
  • Шампиньоны свежие — 7,5 рублей за 1 килограмм
  • Творог домашний — 8 рублей за 1
  • Яйцо домашнее – 3,5 рубля за 1десяток
  • Зелень (петрушка) – 1,5 рубля за 100 граммов
  • Орех грецкий узбекский – 10 рублей за 1 килограмм
  • Орех грецкий чищенный — 20 рублей за 1 килограмм
  • Теплица 3 метра — 50 рублей
  • Теплица 5 метров – 60рублей
  • Целлофан 4 метра ширина — 5 рублей за 1 метр
  • Шпалеры (стойки для роз) — 30 рублей штука.