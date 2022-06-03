Опубликован перечень подъездов в жилфонде Слуцка, которые отремонтируют в 2022 году за счёт жильцов.
ЖЭУ-1
- улица Копыльская, 35, подъезд №1 (срок — январь-март);
- улица Копыльская, 35, подъезд №1 (июль-сентябрь);
- улица Копыльская, 31, подъезд №1 (октябрь-декабрь);
- улица Копыльская, 3, подъезд №1 (октябрь-декабрь);
- улица Копыльская, 10, подъезд №1 (апрель-июнь).
ЖЭУ-2
- улица Ленина, 152, подъезд №3 (январь-март);
- улица Ленина, 154, подъезд №1 (январь-март);
- улица Ленина, 156, подъезд №3 (апрель-июнь);
- улица Чехова, 3, подъезды №1, 2, 3 (июль-сентябрь);
- улица Чехова, 5, подъезд №1 (апрель-июнь);
- улица 14 Партизан, 4, подъезд №1 (апрель-июнь);
- улица Пионерская, 44, подъезд №3 (октябрь-декабрь);
- деревня Селище, улица Колхозная, 4, подъезд №1 (октябрь-декабрь);
- улица Пионерская, 4, подъезд №1 (апрель-июнь).
ЖЭК-3
- улица Социалистическая, 158, подъезды №3, 4 (октябрь-декабрь);
- улица Социалистическая, 132, подъезд №4 (октябрь-декабрь);
- улица Гагарина, 7, подъезд №1 (апрель-июнь);
- улица Гагарина, 7, подъезд №2 (июль-сентябрь).
ЖЭУ-4
- улица Р. Люксембург, 2, подъезд №3 (январь-март);
- улица Тутаринова, 9, подъезд №1 (январь-март);
- улица Молодёжная, 6, подъезды №4, 5 (апрель-июнь);
- улица Тутаринова, 13, подъезд №2 (июль-сентябрь);
- улица Тутаринова, 1, подъезд №3 (октябрь-декабрь);
- улица Тутаринова, 7, подъезд №3 (октябрь-декабрь);
- 2-й пер. М. Богдановича, 5, подъезд №5 (октябрь-декабрь).
ЖЭУ-5
- улица Чехова, 43, подъезд №3 (июль-сентябрь);
- улица Чехова, 29, подъезд №4 (октябрь-декабрь).
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