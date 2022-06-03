Опубликован перечень подъездов в жилфонде Слуцка, которые отремонтируют в 2022 году за счёт жильцов.

ЖЭУ-1

улица Копыльская, 35, подъезд №1 (срок — январь-март);

улица Копыльская, 35, подъезд №1 (июль-сентябрь);

улица Копыльская, 31, подъезд №1 (октябрь-декабрь);

улица Копыльская, 3, подъезд №1 (октябрь-декабрь);

улица Копыльская, 10, подъезд №1 (апрель-июнь).

ЖЭУ-2

улица Ленина, 152, подъезд №3 (январь-март);

улица Ленина, 154, подъезд №1 (январь-март);

улица Ленина, 156, подъезд №3 (апрель-июнь);

улица Чехова, 3, подъезды №1, 2, 3 (июль-сентябрь);

улица Чехова, 5, подъезд №1 (апрель-июнь);

улица 14 Партизан, 4, подъезд №1 (апрель-июнь);

улица Пионерская, 44, подъезд №3 (октябрь-декабрь);

деревня Селище, улица Колхозная, 4, подъезд №1 (октябрь-декабрь);

улица Пионерская, 4, подъезд №1 (апрель-июнь).

ЖЭК-3

улица Социалистическая, 158, подъезды №3, 4 (октябрь-декабрь);

улица Социалистическая, 132, подъезд №4 (октябрь-декабрь);

улица Гагарина, 7, подъезд №1 (апрель-июнь);

улица Гагарина, 7, подъезд №2 (июль-сентябрь).

ЖЭУ-4

улица Р. Люксембург, 2, подъезд №3 (январь-март);

улица Тутаринова, 9, подъезд №1 (январь-март);

улица Молодёжная, 6, подъезды №4, 5 (апрель-июнь);

улица Тутаринова, 13, подъезд №2 (июль-сентябрь);

улица Тутаринова, 1, подъезд №3 (октябрь-декабрь);

улица Тутаринова, 7, подъезд №3 (октябрь-декабрь);

2-й пер. М. Богдановича, 5, подъезд №5 (октябрь-декабрь).

ЖЭУ-5

улица Чехова, 43, подъезд №3 (июль-сентябрь);

улица Чехова, 29, подъезд №4 (октябрь-декабрь).

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