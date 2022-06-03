Люди недели: парашютистка, бегунья и жители деревни Пильня Слуцкого района

На этой неделе героями «Кур’ера» стали выпускница, которая десятки раз прыгнула с парашютом, случчанка, которая занималась бегом с раннего детства, и двое жителей небольшой деревни Пильня Слуцкого района.

Лия Ивашкевич

Лия Ивашкевич — 17-летняя выпускница школы №11 Слуцка. Меньше чем за год (с июля 2021 года по май 2022 года) она выполнила 46 прыжков в Минском аэроклубе ДОСААФ. Случчанка выполняла прыжки с высоты от 800 до 2000 метров. Об этом сообщили 30 мая на торжественной линейке в средней школе №11, где учится выпускница.

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выполнила 46 прыжков с парашютом Выпускница из Слуцка почти за год

Елена Жук

Елена Жук — случчанка, которая с детского сада занималась бегом. К спорту её стал приучать отец, когда Елена только-только научилась ходить. Папа научил девочку правильно дышать во время бега, правильно ставить ноги, правильно распределять нагрузку по дням. В результате за все годы (а Елена бегала, пока не обзавелась семьёй, и потом периодически возобновляла занятия) у девушки не случилось ни травм, ни проблем со здоровьем, а пробежки приносили только удовольствие.

как не навредить здоровью во время пробежек Девушка из Слуцка занималась бегом с раннего детства. Она советует,

Анатоль Юрэвіч

Анатоль Юрэвіч — жыхар і стараста невялічкай вёскі Пільня ў Слуцкім раёне. Ён расказаў, што ў 1861 годзе яго продак па матчынай лініі выкупіў 656 га зямлі разам з Пільняй. Частку надзелу ён прадаў новым пасяленцам. Таксама, па словах Анатоля Віктаравіча, у яго дома некалі гасцяваў Станіслаў Шушкевіч.

дзвюх вёсках Слуцкага раёна «У нас жыве 11 чалавек, 7 беспрацоўных». Фотапрагулка па Апалінах і Пільні —

Наталля Кудзёлка

Наталля Кудзёлка — жыхарка вёскі Пільня Слуцкага раёна. Яна жыве там 17 гадоў. Зараз не працуе, але спадзяецца ўладкавацца. Наталля Міхайлаўна так расказвае пра свой побыт: «У нас ёсць ўсе: тэлебачанне 8 каналаў паказвае. Слухаю радыё. Праведзена электрычнасць. Газ у балонах прывозяць. У мяне асабісты мабільны тэлефон. Ліса да нас прыбягала. Мусіць, шалёная. Сабаку гадую пароды чау-чау, коцікаў. Маю агарод на месцы былой сажалкі».