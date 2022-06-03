На летних каникулах, во время работы дневных детских оздоровительных лагерей в школах, объединения по интересам открыты с 9.00 до 15.00. Полный список кружков в учреждениях дополнительного образования и культуры приводит газета «Слуцкі край».

Слуцкий Центр детского творчества

Адрес: Слуцк, улица Ленина, 140. Телефон: 5 37 15.

Реклама

С понедельника по пятницу работает 15 объединений декоративно-прикладной направленности, 25 — художественной. Время работы — с 8.00 до 17.00.

Слуцкий центр технического и прикладного творчества учащейся молодёжи

Адрес: Слуцк, улица Ленина, 205, здание бывшей школы №3. Телефон: 5 63 22.

С понедельника по пятницу работает 27 объединений технической, спортивно-технической и декоративно-прикладной направленности. Время работы — с 9.00 до 17.35.

Слуцкий эколого-биологический центр учащихся

Адрес: Слуцк, улица М. Богдановича, 134А. Телефон: 6 69 16.

С понедельника по пятницу (с 6 июня по 31 августа) на базе центра школьники проходят экологическую практику. Время — 8.30-11.30

На время работы школьных оздоровительных лагерей (июнь-август) в центре для детей организована работа объединения по интересам переменного состава «Эколята» (по графику, по предварительным заявкам).

Слуцкий центр туризма

Адрес: Слуцк, улица Ленина, 293. Телефоны: 6 14 45, 6 21 94.

В июне и августе будет организована работа профильного палаточного передвижного лагеря «Туристёнок». Школьники будут ходить в походы и ездить на экскурсии по Беларуси. Ещё будут проходить практические занятия на местности.

Физкультурно-спортивный клуб Слуцкого района

Работа секций, кружков в детских комнатах и на площадках микрорайонов города, по утверждённым планам работы.

Городской стадион (улица Виленская, 14): работает июнь, август, ежедневно с 8.00 до 20.00.

(улица Виленская, 14): работает июнь, август, ежедневно с 8.00 до 20.00. Детская комната «Атлетик» (улица Чехова, 55): работает июнь — август, вторник, четверг — с 12.00 до 21.00, среда, пятница, суббота — 10.00 — 19.00.

(улица Чехова, 55): работает июнь — август, вторник, четверг — с 12.00 до 21.00, среда, пятница, суббота — 10.00 — 19.00. Детская комната «Силач» (улица Строителей, 5): работает июнь — август, вторник-суббота — 10.00 — 19.00.

(улица Строителей, 5): работает июнь — август, вторник-суббота — 10.00 — 19.00. Шахматный клуб (улица Садовая, 4): работает июнь — июль, вторник — суббота — 10.00 — 19.00.

Слуцкий городской молодёжный центр

Адрес: Слуцк, улица Ленина, 158, телефон 2 42 97.

Работают в июне и августе:

Народный театр танца «Деми-Гран»: понедельник, среда — 17.30 — 19.55.

Танцевальный коллектив Flash Dance: понедельник, среда, пятница — 14.15 — 16.00.

Детский танцевальный коллектив «Потешки»: понедельник, среда — 11.00 — 12.35.

Детская вокальная группа «Капельки»: понедельник, среда — 17.15 — 18.00.

Детская вокальная группа «МАлекулы»: понедельник, среда — 17.15 — 18.00.

Детская вокальная группа «Ладушки»: вторник, четверг — 17.15 — 18.00.

Детская вокальная группа «Карусель»: понедельник, среда — 14.00 — 15.30.

Образцовая эстрадная студия «Звездопад» (старшая группа): понедельник — четверг 15.30 — 17.00.

Образцовая эстрадная студия «Звездопад» (младшая группа): вторник, четверг — 14.00 — 15.30.

Слуцкий городской Дворец молодёжи

Адрес: Слуцк, улица Головащенко, 6, телефон: 4 27 55.

Народный ансамбль народной песни и музыки «Случчанскія святкі»: вторник, четверг — 18.00 — 21.00, cуббота — 9.00 — 12.00.

Студия эстрадного пения «Калейдоскоп»: среда, четверг — 17.30 — 19.30.

Детская вокальная группа «МЕЛОДИ KIDS»: вторник, четверг — 18.00 — 19.00.

Детская вокальная группа LIKE KIDS: вторник, четверг — 17.00 — 18.00.

Любительское объединение оригинального жанра «Слуцкие Бабки»: вторник — 14.00 — 15.00.

Танцевальный коллектив «Весёлые ребята»: вторник, четверг — 19.00 — 20.30.

Образцовый ансамбль танца «Конфетти» (старшая группа): вторник — 18.10 — 20.10, пятница — 18.30 — 20.30, суббота — 15.30 — 18.30.

Образцовый ансамбль танца «Конфетти» (средняя группа): вторник, четверг — 18.10 — 20.00, пятница — 18.00 — 20.30.

Кружок художественного слова «Крынічанька»: среда, пятница — 17.00 — 17.45.

Детский танцевальный коллектив «Задоринки» (7 — 8 лет): понедельник — 18.10 — 20.00, среда — 18.10 — 19.50, четверг — 18.10 — 19.50.

Детский танцевальный коллектив «Задоринки» (9 — 10 лет): вторник — 16.30 — 18.30, четверг — 16.30 — 18.30, пятница — 16.30 — 18.30.

Вокально-инструментальный ансамбль Dr. Joker: суббота — 18.00 — 20.00, воскресенье — 12.00 — 14.00.

Любительское объединение «Гитара»: понедельник, четверг — 15.00 — 17.00.

Детский театральный коллектив «Ай-Да-Детки»: понедельник, четверг — 17.00 — 17.45.

Любительское объединение «Радуга нитей»: 2-й четверг месяца.

Вокальная группа кавер-бэнд «Молодость»: пятница — 17.30 — 20.00, суббота — 11.00 — 12.30.

Слуцкий городской Дом культуры

Адрес: Слуцк, ул. Ленина, 144, телефон: 4 79 07.

Народное любительское объединение «Фантазия»: 1-й и 3-й понедельник месяца — 14.00 — 17.00.

Детская вокальная группа «Бусинки»: вторник — 11.00 — 13.00, четверг — 14.00 — 15.00.

Детская вокальная группа «Карамельки»: понедельник — 11.00 — 12.00, 16.00 — 17.00, вторник — 14.30 — 15.00, среда — 11.00 — 12.00, 16.00 — 17.00, четверг — 10.00 — 11.00.

Детская вокальная группа «Энджелс»: вторник — 14.00 — 16.30, среда — 14.00 — 16.30.

Спутник народного хореографического ансамбля «Кордэс» детский танцевальный коллектив «Коркулис»: понедельник, среда — 17.10 — 17.55.

Подготовительная группа детского танцевального коллектива «Коркулис»: понедельник, среда — 18.00 — 18.45.

Клуб декоративно-прикладного искусства «Маленькие фантазёры»: понедельник, среда — 9.00 — 11.00.

Образцовый театр кукол и масок «Би-Ба-Бо»: суббота — 12.00 — 14.00, воскресенье — 13.15 — 17.00.

Образцовый драматический театр «Мельпомена»: среда, четверг — 10.10 — 11.50.

Детская вокальная группа «Маргаритки»: среда — 12.00 — 12.45, четверг — 14.00 — 14.45

Слуцкий городской центр традиционной культуры

Слуцк, улица Социалистическая, 129. Телефон: 3 34 58.

Во время летних каникул с понедельника по воскресенье работают мастерские «Чароўная скрыначка», «Беларуская кухня» и коллективы любительского художественного творчества «Саламянае суквецце» (соломоплетение), «Кудзесніца» (гобеленоплетение), этнографическо-театральный «Калаўрот», музыкально-театральный «Чарадзеі», кружок сольного пения. Время работы: с 8.00 до 19.00.

Слуцкий районный центр народного творчества

Во всех сельских учреждениях культуры с 13.00 до 17.00 работают комнаты досуга для детей школьного возраста. Ребята в свободное время могут поиграть в настольные игры, поучаствовать в викторинах и конкурсах, посетить клубные формирования. Справки по телефонам: 2 37 36, 2 37 28.

Бокшицкий сельский дом культуры

Кружок вокального пения «Званочки»: четверг — 14.30 — 16.15.

Клуб народного творчества «Спадчына»: 1-я пятница месяца — 15.30 — 16.30.

Кружок народно-обрядовых праздников «Кола»: воскресенье — 13.00 — 14.45.

Болотчицкий сельский клуб

Кружок декоративно-прикладного искусства «Прыгажосць»: пятница — 16.00 — 17.45.

Вежский сельский дом культуры

Кружок эстрадного пения «Наш выход»: четверг — 13.00 — 14.00.

Весейский сельский дом культуры

Кружок эстрадного пения «Верасок»: четверг — 15.00 — 16.45.

Кружок декоративно-прикладного искусства «Бусинка»: четверг — 15.00 — 15.45, воскресенье — 15.00 — 15.45.

Кружок по бумажной пластике «Радуга»: среда — 15.00 — 15.45, пятница — 15.00 — 15.45.

Театральный кружок «Волшебная маска»: среда — 15.00 — 15.45, воскресенье — 13.00 — 13.45.

Любительское объединение «Радуга»: 2-е воскресенье месяца — 15.00 — 15.45.

Гацуковский сельский клуб

Кружок декоративно-прикладного творчества «Скарбніца»: среда, пятница — 17.00 — 17.45.

Гольчичский сельский дом культуры

Кружок игровых программ «Затейник»: воскресенье — 16.00-17.00.

Кружок эстрадного пения: воскресенье — 15.00 — 16.00.

Греский сельский дом культуры

Кружок модульного оригами «Фантазия»: пятница — 16.00 — 17.45.

Кружок эстрадного пения «Солнышко»: суббота — 16.00 — 17.45.

Театр игры «Вдохновение»: воскресенье — 15.00 — 16.45.

Замостский сельский дом культуры

Кружок декоративно-прикладного творчества «Спадчына»: пятница, суббота — 16.00 — 16.45.

Кружок вокального пения «Капелька»: пятница, суббота — 17.00 — 17.45.

Исернский сельский клуб

Кружок детского рисунка «Вясёлка»: среда — 14.00 — 15.45.

Квасыничский сельский дом культуры

Кружок изобразительного искусства «Юный художник»: пятница — 12.00 — 12.45, суббота — 11.00 — 11.45.

Кукольный театр «Батлейка»: среда — 11.00 — 11.45, пятница — 11.00 — 11.45.

Квасыничский центр ремёсел

Кружок по работе с глиной «Збаночак»: пятница — 10.00 — 10.45.

Кружок по ткачеству «Цудадзейны чаўнок»: четверг — 10.00 — 10.45.

Кружок по аппликации и инкрустации соломкой «Залатая саломка»: четверг — 10.00 — 10.45.

Кружок по плетению из разных материалов «Вербачка»: пятница — 10.00 — 10.45.

Кружок по соломоплетению «Вясёлка»: среда — 10.00 — 10.45.

Кружок по работе с глиной «Майстар Глінчык»: среда — 10.00 — 10.45.

Кружок по соломоплетению «Саламянчык»: пятница — 10.00 — 10.45.

По субботам и воскресеньям работает комната свободного времени (свободное посещение): 10.00 — 12.00.

Кировский сельский дом культуры

Кружок эстрадного пения «Калейдоскоп»: суббота — 17.30 — 18.15.

Козловичский сельский дом культуры

Кружок соломоплетения «Саламяныя дзівосы»: среда, пятница —14.30 — 15.15, 15.25 — 16.10.

Клуб по декоративно-прикладному искусству «Кудесніца»: 2-е воскресенье месяца — 15.00 — 17.00.

Детский клуб активного отдыха «Авангард»: последняя суббота месяца — 16.00 — 18.00.

Ленинский сельский дом культуры

Кружок декоративно-прикладного творчества «Гномик»: суббота — 15.00 — 16.45.

Кружок сольного пения «Радуга»: воскресенье — 15.00 — 16.45.

Леньковский сельский дом культуры

Кружок «Умелые ручки»: суббота — 14.00 — 14.45, 15.00 — 15.45.

Кружок «Умелые ручки»: суббота — 14.00 — 14.45, 15.00 — 15.45. Лучниковский центр культуры

Кружок декоративно-прикладного творчества «Вясёлка»: среда — 16.00 — 16.45, пятница — 16.00 — 16.45.

Кружок декоративно-прикладного творчества «Вясёлка»: среда — 16.00 — 16.45, пятница — 16.00 — 16.45. Кружок театральной игры «Креатив»: пятница — 15.00 — 15.45, воскресенье — 15.00 — 15.45.

Кружок эстрадного пения «Триумф»: суббота — 15.00 — 15.45; воскресенье — 16.00 — 16.45.

Детский клуб «Лимпопо»: 3-е воскресенье месяца — 15.00 — 15.45.

Лядненский сельский дом культуры

Кружок эстрадного пения «Улыбка»: пятница — 15.00 — 15.45, 16.00 — 16.45.

Маякский сельский дом культуры

Театральный кружок «Фантазия»: среда, воскресенье — 15.00 — 15.45.

Детский клуб «Надежда»: пятница — 15.00 — 16.00.

Мелешковский центр культуры и досуга

Кружок сольного пения «Солист»: четверг — 16.00 — 16.45.

Кружок декоративно-прикладного искусства «Ассорти»: среда —15.00 — 15.45.

Клуб для детей «Фэст»: 1-я пятница месяца — 16.00 — 16.45.

Мусичский сельский клуб

Кружок эстрадного пения: воскресенье — 16.00 — 16.45.

Повстынский сельский клуб

Танцевальный кружок «Импульс»: среда, пятница — 15.00 — 15.45.

Подлесский сельский дом культуры

Кружок эстрадного пения «Василинки»: среда, пятница — 16.00 — 17.00.

Селищанский сельский дом культуры

Кружок ритмики: среда — 15.10 — 16.50.

Кружок декоративно-прикладного творчества «Юный художник»: воскресенье — 13.15 — 14.55.

Кружок вокального пения «Весёлые нотки»: четверг — 16.15 — 18.00.

Любительское объединение «Азбука общения»: последняя пятница месяца — 11.00 — 12.00.

Сорогский сельский клуб

Кружок сольного пения: воскресенье — 15.00 — 15.45.

Кружок декоративно-прикладного искусства «Вясёлка»: суббота — 16.00 — 16.45.

Любительское объединение «Теремок»: 1-я, 3-я пятница месяца — 15.00 — 15.45.

Театр игры «Забава»: суббота — 17.00 — 17.45.

Танежицкий сельский дом культуры

Кружок вокального пения «Весёлые нотки»: среда — 15.00 — 15.45, 16.00 — 16.45.

Кружок декоративно-прикладного искусства «Марья-кудесница»: суббота — 17.00 — 17.45, 18.00 — 18.45.

Театральный кружок «В гостях у сказки»: воскресенье — 11.00 — 11.45, 12.00 — 12.45.

Танцевальный кружок «Вдохновение»: среда — 17.00 — 17.45, воскресенье — 13.00 — 13.45.

Шищицкий сельский клуб