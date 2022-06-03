Польское бюро автостраховщиков расторгло двусторонние соглашения, которое связывало их с белорусскими и российскими страховщиками. Так сделали все национальные офисы Европейской экономической зоны, а также швейцарское бюро. Решение вступило в силу 1 июня, сообщает Onliner со ссылкой на портал prawo.pl.

Что такое «Зелёная карта»

«Зелёная карта» — это международный страховой сертификат, действующий в ряде стран, подключенных к общей системе. Он гарантирует получение выплаты при наступлении страхового случая в любой из этих стран, то есть у водителя нет необходимости при каждом пересечении границы заключать договор страхования с местным страховщиком.

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Что меняется для водителей

Теперь любые сертификаты «Зелёных карт» утрачивают свою силу на территории Беларуси и Российской Федерации. В то же время они остаются действительными в тех странах, где действует система зеленой карты. Иными словами, европейские водители, въезжая в Беларусь или Россию, обязаны будут оформить страховку на границе.

А как теперь нам ехать за границу

Для белорусов, которые выезжают с «Зелёной картой» в страны Евросоюза, ничего не изменится: страховка будет действовать.