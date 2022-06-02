Корреспондент «Кур’ера» вышел в город, чтобы посмотреть, во что одеты случчане в первые дни лета.

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Кто как одет в Слуцке. Первые дни лета-2022 (фото)
Фотографии: Глеб Рулёв

Кто как одет в Слуцке. Первые дни лета-2022 (фото)

Кто как одет в Слуцке. Первые дни лета-2022 (фото)
Кто как одет в Слуцке. Первые дни лета-2022 (фото)