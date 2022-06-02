«Центр напоминает Припять в мае 1986-го». Какой увидел деревню Сороги художник из Слуцка (фото)

Этой весной слуцкий художник побывал в деревне Сороги Слуцкого района. Молодой человек поделился с газетой «Кур’ер» фотографиями своей поездки.

«Сороги. Издалека казалось, что это самая обычная деревушка, каких тысячи. Но ещё только совсем недавно построенный центр сегодня брошен, — пишет Марк в своём Instagram. — Центр, по масштабу сравнимый с соседними городами, оказался не нужен.

Наверное, я так сильно впечатлился от того, что в детстве часто бывал в очень уж похожем универмаге и под окнами наблюдал за очень уж похожим садиком. Более того, я наткнулся на всю эту жизнь совершенно случайно.

Сейчас центр напоминает Припять в мае 1986-го. Только здесь играют дети, рядом бабушки сажают картошку. Идеально скошенные газоны и побеленные деревья. Как иронично, что рядом трасса до Москвы».

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