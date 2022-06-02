Разрисовывали лица, ходили по колючим дорожкам. Как развлекались в Солигорске 1 июня (+фото)

День защиты детей в Солигорске впервые проводился на территории сквера «Семьи, Любви и Верности». Смотрите, как это было.

Не знаю, всё ли организаторам праздника удалось показать детям и их родителям, но само место уже создавало праздничное настроение.

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Тут были игры, конкурсы, выставки и другие развлечения. Были показаны достижения детей, занимающихся в кружках Солигорского центра технического творчества.

У двух мам я спросил, что для них День защиты детей. Каждая мама ответила по-своему, но главное – это судьба, здоровье детей и как государство заботится о семьях с детьми.

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