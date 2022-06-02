День защиты детей в Солигорске впервые проводился на территории сквера «Семьи, Любви и Верности». Смотрите, как это было.

Разрисовывали лица, ходили по колючим дорожкам. Как развлекались в Солигорске 1 июня (+фото)

Не знаю, всё ли организаторам праздника удалось показать детям и их родителям, но само место уже создавало праздничное настроение.

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Разрисовывали лица, ходили по колючим дорожкам. Как развлекались в Солигорске 1 июня (+фото)

Тут были игры, конкурсы, выставки и другие развлечения. Были показаны достижения детей, занимающихся в кружках Солигорского центра технического творчества.

Разрисовывали лица, ходили по колючим дорожкам. Как развлекались в Солигорске 1 июня (+фото)

У двух мам я спросил, что для них День защиты детей. Каждая мама ответила по-своему, но главное  – это судьба, здоровье детей и как государство заботится о семьях с детьми.
Разрисовывали лица, ходили по колючим дорожкам. Как развлекались в Солигорске 1 июня (+фото)
Кристина, мама двух дочерей (7 лет и 8,5 месяцев): «У родителей на первом месте счастье и здоровье детей, беззаботное детство. Государство обеспечивает безопасность детей на дорогах, комфортность проживания, помогает созданию материальной среды проживания».
Разрисовывали лица, ходили по колючим дорожкам. Как развлекались в Солигорске 1 июня (+фото)
Елена, мама троих детей (сыну – 12 лет, младшим сыну и дочери — по 2,5 года): «Дети – это наша любовь. В праздники и в будни с детьми наша душа».

Разрисовывали лица, ходили по колючим дорожкам. Как развлекались в Солигорске 1 июня (+фото)Разрисовывали лица, ходили по колючим дорожкам. Как развлекались в Солигорске 1 июня (+фото)Разрисовывали лица, ходили по колючим дорожкам. Как развлекались в Солигорске 1 июня (+фото)

Разрисовывали лица, ходили по колючим дорожкам. Как развлекались в Солигорске 1 июня (+фото)
Каждому рассказавшему стишок — подарок
Разрисовывали лица, ходили по колючим дорожкам. Как развлекались в Солигорске 1 июня (+фото)
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Разрисовывали лица, ходили по колючим дорожкам. Как развлекались в Солигорске 1 июня (+фото)

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