В Шклове подозреваемый сгорел заживо прямо в здании милиции, а сотрудник РОВД попал в больницу

Инцидент произошёл днём 31 мая в Шклове (Могилёвская область). По данным Следственного комитета, в одном из рабочих милицейских кабинетов проходили действия в отношении ранее неоднократно судимого мужчины, которого опрашивали в связи с кражей бензопил.

К какой-то момент изъятое у подозреваемого имущество загорелось. Сотрудник милиции, проводивший допрос, серьёзно пострадал от огня — с ожогами его доставили в больницу.

Мужчина, которого допрашивали, в результате пожара погиб. Сейчас УСК по Могилёвской области Беларуси выясняет все подробности трагедии.