С января по апрель этого года в службу «Одно окно» Слуцкого райисполкома обратилось с заявлениями более трёх с половиной тысяч жителей, сообщает газета «Слуцкі край».

Чаще всего люди приходят, чтобы:

зарегистрировать договор найма жилого помещения;

стать на очередь и получить направление в детский сад;

получить разрешение на реконструкцию жилья;

согласовать проект на строительство жилых и нежилых помещений помещений;

оформить уход за людьми с инвалидностью;

стать на очередь на жильё.

Адрес: Слуцк, улица Ленина, 189, отдельный вход со стороны улицы Копыльской.

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Режим работы:

понедельник, среда, четверг, пятница: с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00;

вторник: с 8.00 до 20.00, перерыв с 13.00 до 14.00;

1-я, 3-я суббота месяца с 9.00 до 13.00.