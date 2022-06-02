С января по апрель этого года в службу «Одно окно» Слуцкого райисполкома обратилось с заявлениями более трёх с половиной тысяч жителей, сообщает газета «Слуцкі край».
Чаще всего люди приходят, чтобы:
- зарегистрировать договор найма жилого помещения;
- стать на очередь и получить направление в детский сад;
- получить разрешение на реконструкцию жилья;
- согласовать проект на строительство жилых и нежилых помещений помещений;
- оформить уход за людьми с инвалидностью;
- стать на очередь на жильё.
Адрес: Слуцк, улица Ленина, 189, отдельный вход со стороны улицы Копыльской.
Режим работы:
- понедельник, среда, четверг, пятница: с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00;
- вторник: с 8.00 до 20.00, перерыв с 13.00 до 14.00;
- 1-я, 3-я суббота месяца с 9.00 до 13.00.
Короткий бесплатный номер справочной службы «Одно окно»: 142.