В Слуцком районе торжественно открыли ферму, где коров будут катать на карусели

В среду, 1 июня, в хозяйстве «Козловичи-Агро» торжественно открыли молочно-товарный комплекс «Лесуны».

На мероприятие приехали Владимир Гога, председатель Слуцкого райисполкома, Владимир Крыжановский, первый заместитель председателя, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию, руководители организаций и предприятий района, сообщает газета «Слуцкі край».

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Ранее «Кур’ер» рассказывал, что стоимость строительства новой фермы вместе с доильным оборудованием «Карусель» — 6 209 000 рублей (собственные средства «Козловичи-Агро» — 71%).

Некоторые показатели фермы: