В Слуцком районе торжественно открыли ферму, где коров будут катать на карусели

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В Слуцком районе торжественно открыли ферму, где коров будут катать на карусели
Слева направо: Сергей Пенязь, директор ОАО «Козловичи-Агро», Владимир Крыжановский, первый заместитель председателя Слуцкого райисполкома и начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию. Фотографии: s-k.by

В среду, 1 июня, в хозяйстве «Козловичи-Агро» торжественно открыли молочно-товарный комплекс «Лесуны».

На мероприятие приехали Владимир Гога, председатель Слуцкого райисполкома, Владимир Крыжановский, первый заместитель председателя, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию, руководители организаций и предприятий района, сообщает газета «Слуцкі край».

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В Слуцком районе торжественно открыли ферму, где коров будут катать на карусели

В Слуцком районе торжественно открыли ферму, где коров будут катать на карусели

Ранее «Кур’ер» рассказывал, что стоимость строительства новой фермы вместе с доильным оборудованием «Карусель» — 6 209 000 рублей (собственные средства «Козловичи-Агро» — 71%).

Некоторые показатели фермы:

  • ферма рассчитана на содержание 800 дойных коров;
  • удой на одну корову — 8 000 кг;
  • годовое производство молока — 6 400 т;
  • прибыль от реализации за год — 1 604 000 рублей;
  • рентабельность продаж — 28,5%.