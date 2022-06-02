В Слуцком районе торжественно открыли ферму, где коров будут катать на карусели

В среду, 1 июня, в хозяйстве «Козловичи-Агро» торжественно открыли молочно-товарный комплекс «Лесуны».
На мероприятие приехали Владимир Гога, председатель Слуцкого райисполкома, Владимир Крыжановский, первый заместитель председателя, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию, руководители организаций и предприятий района, сообщает газета «Слуцкі край».
Ранее «Кур’ер» рассказывал, что стоимость строительства новой фермы вместе с доильным оборудованием «Карусель» — 6 209 000 рублей (собственные средства «Козловичи-Агро» — 71%).
Некоторые показатели фермы:
- ферма рассчитана на содержание 800 дойных коров;
- удой на одну корову — 8 000 кг;
- годовое производство молока — 6 400 т;
- прибыль от реализации за год — 1 604 000 рублей;
- рентабельность продаж — 28,5%.