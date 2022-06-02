Германия готова к туристическому сезону. С первого дня лета в стране отменили ПЦР и прививки для въезда. Это радостная новость для всех туристов, которые не знали, куда отправиться этим летом.



Последние два года весь мир оставался без путешествий, ведь бушевал коронавирус. Так, теперь первый год, когда заболеваемость падает, в том числе в Германии.

Именно поэтому Министерство здравоохранения страны приняло решение, что отменяет все ограничения на въезд. Так, с 1 июня туристы не должны предоставлять ни ПЦР-тесты, ни сертификат о прививке. Стоит отметить, что такие правила будут действовать до 31 августа. Дальше их либо продлят, либо отменят. Всё будет зависеть от эпидемиологической обстановки. На сегодняшний день заболеваемость в сутки — меньше 300 человек. Об этом сообщает издание Funke Mediengruppe.

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Важно, что такие правила касаются всех путешественников, из какой бы страны они ни приезжали.

Напомним, что до 31 мая в Германии действовало правило под названием 3G. Ему должны были следовать все люди начиная с 12 лет. Если человек прилетал из страны, где бушует какой-то штамм коронавируса, то ему приходилось сидеть на карантине на протяжении 14 дней. Он не отменялся даже в том случае, если была справка о перенесённом заболевании или прививке. Теперь правило 3G тоже отменено.

Коронавирус в мире

Стоит отметить, что вся Европа сейчас смягчает свои условия для въезда в страну и даёт возможность гражданам путешествовать.

Однако не во всех других государствах такая же радостная ситуация.

Например, в КНДР только недавно столкнулись с пандемией коронавируса. За два с лишним года у них не было ни одного подтверждённого случая заболевания.

Более того, в Китае уже несколько месяцев продолжается странная вспышка коронавируса. Людей запирают дома, и введён тотальный локдаун. Жители страны начинают «сходить с ума», потому что не могут никуда выйти. Некоторые страны прогнозируют, что в скором времени эта история дойдёт и до Европы. Многие предупреждают, что пандемия коронавируса всё ещё не завершилась. Именно поэтому не стоит так резко расслабляться.