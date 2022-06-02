Жюри присяжных по итогам рассмотрения дела о диффамации между бывшими супругами Джонни Деппом и Эмбер Хёрд вынесло решение в пользу Деппа.

Присяжные сочли, что утверждения Хёрд о том, что она была жертвой домашнего насилия, являются клеветой. По решению жюри Хёрд должна будет заплатить Деппу 10 миллионов за моральный ущерб и ещё 5 миллионов в качестве штрафных санкций. Судья сократила вторую часть суммы до предельно возможной по закону штата Вирджиния: 350 тысяч. Об этом пишет «Медуза».

По встречному иску Хёрд присудили 2 миллиона за моральный ущерб — присяжные сочли клеветой одно из утверждений Деппа.

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Депп подал к Хёрд иск о клевете в 2019 году. Причиной стала её статья для Washington Post, где она говорила о себе как о жертве домашнего насилия. Депп, который не был назван в статье по имени, заявил, что это стоило ему потери актёрских ролей, и потребовал компенсацию в 50 миллионов долларов. Хёрд подала против Деппа встречный иск на 100 миллионов долларов, обвинив его в жестоком обращении.

По его словам, именно она была агрессором в ссорах, а он защищался. В суде обнародовали запись одного из конфликтов супругов, в котором Депп обвинял Хёрд в том, что она спровоцировала их драку, а Хёрд говорила: «Мне жаль, что я не дала тебе хорошую пощёчину, но я ударила тебя рукой, а не кулаком» (ранее эта запись попала в британский таблоид Daily Mail).

Однажды Хёрд разозлилась из-за того, что он настаивал на подписании брачного контракта, и запустила в него две бутылки водки. Одна из них, разбившись, отсекла актёру кончик пальца. Его пришлось пришивать, заявил Депп. Он не стал отрицать, что тогда называл причиной травмы несчастный случай («Я не хотел, чтобы у неё (Хёрд) были проблемы»). Случай с ранением пальца произошёл в 2015 году в Австралии, куда супруги отправились на съёмки пятой части «Пиратов Карибского моря». А вот на съёмки шестой части франшизы Деппа уже не пригласили, и он считает причиной именно свой скандальный развод с Хёрд и, в частности, её колонку для The Washington Post.

Депп и Хёрд поженились в 2015 году после трёх лет отношений. Хёрд подала на развод полтора года спустя, официально брак был расторгнут в начале 2017 года.

В 2020 году Депп подал иск к таблоиду The Sun за статью, в которой утверждалось, что он избивал Хёрд. Суд в Лондоне отклонил иск.

Что происходило на слушаниях в мае

За этим процессом в прямом эфире все шесть недель следил весь мир.

Судебный процесс по делу Джонни Деппа и Эмбер Хёрд начался 11 апреля в городе Фейрфакс, штат Вирджиния. Затем адвокаты обеих сторон выступили с заключительным словом.

И, похоже, в мире по уровню интереса эта тема была на втором месте после войны и опережала тему ковида. Тысячи блогеров разбирали каждое слово, сказанное во время процесса. Трансляции из суда в прямом эфире комментировали блогеры-миллионники. Западные СМИ посвящали теме целые страницы в печати, новостные выпуски и передачи на ТВ и запускали отдельные разделы на сайтах.

Показания

Как пишет «Медуза», Эмбер Хёрд в суде 16 мая говорила о колонке для The Washington Post 2018 года, подписанной её именем. В тексте не упоминалось имя Джонни Деппа, но Хёрд рассказывала в нём о пережитом ею домашнем насилии. Текст был написан представителями Американского союза защиты гражданских свобод. По словам Хёрд, она согласилась подписать этот текст своим именем, надеясь привлечь внимание к проблеме насилия. «Каждое слово в ней (колонке) — правда», — подчеркнула актриса.

Хёрд рассказала суду о том, как Депп во время медового месяца дал ей пощёчину и крепко схватил за шею в вагоне поезда, следовавшего из Бангкока в Сингапур. Причиной этого конфликта стало то, что актёр просил у жены разрешения выпить алкоголь, но она возразила ему, что он уже пьян. Депп отрицает обвинения в избиении Хёрд.

Говоря о разводе, который произошёл в 2017 году, Хёрд заявила, что к нему привела наркотическая зависимость Деппа и физическое насилие с его стороны, и если бы она не решилась разойтись, то «буквально бы не выжила». «Насилие уже стало нормой, а не исключением», — добавила она.

Актриса также рассказала, что после одной из ссор в мае 2016 года в их с Деппом лос-анджелесский дом приезжала полиция, но Хёрд отказалась от предъявления обвинений, потому что «хотела защитить Джонни» и «боялась, что у него будут проблемы».

В 2019 году, утверждает Хёрд, бывший адвокат Деппа Адам Уолдман несколько раз назвал обвинения в адрес актёра «мистификацией». По мнению актрисы, именно по этой причине студия Warner Bros., в 2018 году выпустившая фильм «Аквамен» с участием Хёрд, в несколько раз сократила её роль в продолжении картины — фильме «Аквамен и потерянное царство» (он должен выйти на экраны в 2023 году). «Я так боролась, чтобы остаться в этом проекте, — рассказала Хёрд. — Сначала мне дали один сценарий, а потом его новую версию. Они практически полностью убрали мою роль». Warner Bros. не давала комментариев СМИ об этой ситуации.

На перекрёстном допросе первой к Хёрд обращалась Камилла Васкес, адвокат Джонни Деппа, которая благодаря этому процессу сама стала знаменитостью. Васкес вспомнила инцидент, когда Хёрд обвинила Деппа в том, что тот ударил её по лицу ладонью, когда на его пальцах были массивные кольца. Согласно показаниям Хёрд, это произошло во время их поездки в Россию в июне 2013 года. Депп, по её словам, ударил её так сильно, что она подумала, что он сломал ей нос — кровь, по её словам, «была везде».

Васкес представила суду фотографии Хёрд, сделанные после предполагаемого инцидента. «Но ведь на вашем лице нет следов от увечий, не так ли?» — спросила адвокат Деппа, на что Хёрд ответила ей, что «видимых (увечий) нет».

«Но ведь господин Депп бил вас так сильно, что вы думали, он сломал вам нос?» — продолжила Васкес. «Да, бил», — сказала Хёрд.

Также Васкес расспрашивала Хёрд о её публичном обещании отдать полученные после развода семь миллионов долларов на благотворительность в Американский союз защиты гражданских свобод и детскую больницу в Лос-Анджелесе. Хёрд призналась, что она этого так и не сделала — по её словам, из-за поданного Деппом судебного иска.

Далее Васкес перешла к эпизоду 2009 года, когда Хёрд была арестована в аэропорту Сиэтла — после обвинений её бывшей девушки Таси Ван Ри в насилии со стороны актрисы. Хёрд отрицает, что её задерживали — по её мнению, эту историю начала распространять команда адвокатов Деппа, чтобы её оклеветать. Но CNN выяснил, что Хёрд действительно была арестована 14 сентября 2009 года по обвинению в домашнем насилии — хотя прокуратура отказалась предъявлять обвинения, а запись об аресте Хёрд удалили из полицейских документов. Актриса утверждает, что её бывшая девушка позже отказалась от своих обвинений.

Затем Васкес стала расспрашивать Хёрд о её отношениях с актёром Джеймсом Франко, который, по данным СМИ, должен был прийти в суд как свидетель со стороны Хёрд. Как и в случае с другим предполагаемым свидетелем со стороны актрисы, её бывшим партнёром Илоном Маском, этого так и не случилось.

Депп обвиняет бывшую жену в измене с Франко, жившим по соседству от супругов. Хёрд отрицает эти обвинения и утверждает, что их с Франко отношения носили «исключительно платонический характер», в то время как сам Депп ненавидит его. Актриса заявила, что Депп даже избивал её из-за совместных романтических сцен с Франко в фильме «Ананасовый экспресс» 2008 года.

В суде Васкес показала видеозапись с камеры наблюдения в лифте дома, где жили Депп и Хёрд, сделанную 22 мая 2016 года — за день до того, как Хёрд подала на развод. В этом видео Хёрд и Франко заходят в лифт и поднимаются в пентхаус супругов (самого Деппа в тот день не было дома). Они стоят в лифте близко друг к другу, а потом Франко кладёт голову на плечо Хёрд.

18 мая в суде выступила первая за пять недель слушаний свидетельница со стороны Хёрд — её сестра Уитни Хёрд Энрикес. Она рассказала, что в марте 2015 года, через месяц после свадьбы Деппа и Хёрд, лично видела драку между ними. Это случилось уже после того, как Хёрд узнала, что Депп ей изменяет.

Энрикес утверждает: Депп был пьян и говорил, что Хёрд сама «вынудила» его изменять ей. В какой-то момент, по словам Энрикес, Хёрд упала с лестницы и «приземлилась» на Деппа. Потом он «схватил её за волосы одной рукой, а второй начал наносить удары по её лицу». Также Энрикес рассказала суду, что у неё есть семейное прозвище — «брачный советник», потому что она регулярно служила «медиатором» в ссорах сестры и её мужа.

25 мая в суде снова выступил свидетель со стороны Деппа — британская модель и его бывшая девушка Кейт Мосс. Её вызвали после того, как Хёрд заявила, что до неё дошли слухи о том, как во время романа между Деппом и Мосс, который продолжался с 1994 по 1998 год, Депп столкнул Мосс с лестницы. По видеосвязи в суде Кейт Мосс рассказала, что на Ямайке, где они с Деппом отдыхали, в тот день был сильный ливень — она сама поскользнулась на ступеньках и сильно ударилась. Депп, по её словам, тут же подбежал к ней, отнёс в комнату и вызвал скорую помощь. «Он никогда не толкал меня ни с каких лестниц и не бил меня», — подчеркнула Мосс.

Затем в суде выступил ещё один свидетель Деппа — Шеннон Карри, клинический психолог, которая наблюдала Хёрд в течение 12 часов и проводила психологические тесты. Карри заявила, что не согласна с диагнозом «посттравматическое стрессовое расстройство в результате насилия со стороны сексуального партнёра», который ранее поставила актрисе судебный психолог Доун Хьюз. Свидетельница считает, что для такого диагноза требуется гораздо больше тестов и исследований, чем было сделано. Сама она диагностировала у Хёрд пограничное и истерическое расстройство личности.

После этого продолжил давать показания Депп. Он заявил, что Хёрд била его по лицу во время медового месяца в 2015 году. Как утверждает актёр, «когда её что-то не устраивало, она разражалась бурной тирадой». Суду представили несколько фотографий, сделанных во время медового месяца, на которых видно синяк на глазу Деппа.

На последовавшем перекрёстном допросе адвокат Хёрд Бенджамин Роттенборн показал Деппу другое фото — сделанное в июле 2015 года, ещё до медового месяца. На нём у Деппа точно такой же синяк на том же самом месте. Актёр ответил, что это тень на лице.

Среди других тем, которые во время перекрёстного допроса поднял Роттенборн, был «Аквамен» — блокбастер, в котором играла Хёрд. Роттенборн представил суду сообщение, которое 4 июня 2016 года Депп отправил своей сестре: «Я хочу, чтобы её уволили из того фильма WB [Warner Bros.]!!!»

Сам Депп отрицал, что он добивался увольнения Хёрд. Но признался, что у него был разговор с представителями Warner Bros. о Хёрд, но он не призывал разорвать с ней контракт.

Фанаты

На протяжении всего судебного процесса фанаты Деппа поддерживали актёра у здания суда в Фейрфаксе. Некоторые даже присутствовали на слушаниях.

Кроме того, фанаты Деппа устроили травлю Хёрд в соцсетях. Пользователи тиктока записывают видео, в которых издеваются над адвокатами актрисы, пририсовывают ей рога дьявола, шутят про её слёзы и эмоциональные выступления в суде и подлавливают её на том, что она не делает рукописные заметки в суде, а только изображает это.

При появлении Хёрд у здания суда поклонники Деппа свистят и выкрикивают «Лгунья», «Вымогательница» и «Где деньги?», указывая на то, что Хёрд не отдала на благотворительность полученные после развода миллионы.

16 мая Хёрд рассказала, что постоянно сталкивается с «сарказмом со стороны СМИ и сторонников Деппа». «Раньше я думала, что хуже уже не может быть, — сказала Хёрд, имея в виду период после развода. — Но сейчас для меня очевидно, что всё будет гораздо хуже».

Последнее слово

27 мая адвокаты Деппа и Хёрд выступили с последним словом. «Мы просим вас вернуть господину Деппу его жизнь, показав всему миру, что он не является тем агрессором, о котором говорит госпожа Хёрд. На кону честное имя человека. Даже более того — на кону жизнь человека», — сказала адвокат актёра Камилла Васкес.

«Мы должны вступиться за жертв домашнего насилия, — призвал адвокат Хёрд Бенджамин Роттенборн. — Боритесь за свободу слова. Верните Эмбер Хёрд её жизнь».