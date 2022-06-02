Знакомьтесь: новая престижная специальность — «Производство биотехнологической продукции», квалификация специалиста — «техник-биотехнолог». За период обучения учащиеся получат две рабочие профессии: лаборант химико-бактериологического анализа, оператор линии производства пищевой продукции. Дополнительно на выбор можно получить профессии: аппаратчик ферментации препаратов биосинтеза, оператор производства заквасок, аппаратчик выращивания дрожжей.

Получить эту специальность можно в Барановичском технологическом колледже Белкоопсоюза. После окончания 9 классов можно поступить по конкурсу среднего балла документа об образовании. Срок обучения – 3 года и 6 месяцев.

Вниманию абитуриентов 2022! Квалификацию биотехнолога в колледже можно получить и после 11 классов со сроком обучения 2 года 6 месяцев. Для этого необходимо предъявить два сертификата ЦТ (по русскому (белорусскому) языку и химии).

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Документы будут приниматься с 20 июля по 14 августа.

Слово «биотехнология» происходит от сочетания греческих слов «bios» — жизнь, «techne» — мастерство и «logos» — учение.

В наши дни биотехнология является одной из самых бурно развивающихся областей науки и производства. Она базируется на использовании достижений химии, биологии, физики в целях применения на предприятиях молочной, хлебопекарной, винодельческой и пивоваренной промышленности, а также в медицине, сельском хозяйстве.

В нашей стране создана ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация», которая находится под Минском и реализует масштабные экспортоориентированные и импортозамещающие инвестиционные проекты в области биотехнологии с высоким уровнем заработной платы.

Главными направлениями биотехнологии являются: изготовление продуктов питания, напитков на основе жизнедеятельности микроорганизмов, производство ферментов, витаминов, а также белков, аминокислот; применение биологических методов борьбы с загрязнением окружающей среды и для защиты растений от вредителей и болезней и другие направления.

Эта полезная наука подарила человечеству лекарственные препараты для диагностики и лечения болезней, новые сорта сельскохозяйственных растений, а также витамины и антибиотики, уксусную, лимонную и молочную кислоту.

После окончания можно продолжить обучение в сокращенный срок без прохождения централизованного тестирования в четырех вузах страны: Белорусском государственном университете (г. Минск), Белорусском государственном технологическом университете (г. Минск), Гродненском государственном университете им. Я. Купалы, Полесском государственном университете (г. Пинск).

Учитывая преимущества и перспективы, вы готовы сделать выбор?

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