Проблема детского дорожно-транспортного травматизма остаётся актуальной. С начала 2022 года произошло 23 ДТП, в результате которых 1 ребёнок-пассажир погиб и 22 травмированы.

Причины детского травматизма на дорогах

Основные причины этих ДТП заключаются в том, что дети переходили через проезжую часть вне пешеходного перехода, неожиданно выходили из-за транспортного средства или других препятствий, ограничивающих обзорность водителю, а также находились на проезжей части без сопровождения взрослых.

Часто взрослые отвлекаются на телефонные разговоры или по другим поводам и упускают из виду своего ребёнка. Любой промах со стороны родителей маленьких детей может закончиться неприятно.

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Кроме того, одной из причин травмирования пешеходов на дорогах является то, что водители не выполняют Правила дорожного движения в части проезда нерегулируемых пешеходных переходов и предоставления преимущества пешеходам.

Частая причина гибели несовершеннолетних или их травмирования в ДТП — то, что водители нарушают правила перевозки несовершеннолетних и допускают ряд других грубых правонарушений.

Профилактика ДТП с участием детей

В преддверии летних каникул с 25 мая по 5 июня 2022 года Госавтоинспекция Минской области проводит специальное комплексное мероприятие «Внимание — дети!». В числе прочего ГАИ уделяет особое внимание тому, как водители перевозят несовершеннолетних пассажиров. А 1 июня, в День защиты детей, по всей области проходит акция «Безопасные каникулы», направленная на профилактику детского травматизма на дорогах.

Уважаемые родители! Постоянно напоминайте детям о правильном поведении на дороге и в транспорте! Не оставляйте без присмотра малолетних! Будьте им положительным примером на дороге!

Детям необходимо объяснять, что, даже имея преимущество на пешеходном переходе, пешеход обязан быть предельно внимательным и осторожным, не отвлекаться при переходе проезжей части, при этом обязательно смотреть по сторонам, категорически исключая разговоры по мобильному телефону и использование наушников.

Уважаемые водители! В период проведения специального комплексного мероприятия не забывайте включать ближний свет фар во время движения в светлое время суток! Будьте внимательны на территории жилых домов, при подъезде к пешеходным переходам! Перевозите детей только пристёгнутыми ремнями безопасности, а для детей младшего возраста используйте специальные удерживающие устройства!

Безопасность детей в первую очередь зависит от внимания и контроля взрослых!