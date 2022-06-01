Слуцкий районный центр народного творчества опубликовал на своём сайте расписание праздников деревень, агрогородков и улиц на весь июнь. Туда приглашают всех жителей и гостей Случчины.

  • Суббота, 4 июня — праздник деревни Бондари «Сваёй вёсцы ў пояс пакланюся».
  • Воскресенье, 5 июня — праздник выходного дня «Родны край, што сэрцу мілы», деревня Млынка.
  • Воскресенье, 12 июня — праздник агрогородка Лядно «Любимый с детства милый край».
  • Суббота, 18 июня — праздник деревни Рудня «Край родной, я тебя воспеваю».
  • Воскресенье, 19 июня — праздник улицы «Моя улица родная», деревня Волошево.
  • Воскресенье, 19 июня — праздник деревни Рачковичи «Сердцу милый уголок».
  • Пятница, 24 июня — праздник деревни Мерешино «Ёсць на зямлі такі куток».
  • Суббота, 25 июня — праздник семейного отдыха «Край, дзе пачынаецца Радзіма», деревня Селище.
  • Воскресенье, 26 июня — праздник деревни Славинск «Живи, моя  деревенька».