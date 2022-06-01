Постоянные читатели «Кур’ера» прогулялись по Слуцку в последние дни мая, а в нашу редакцию школьники продолжали приносить крышечки.

Что происходило в Слуцке в последние дни мая (фото)
28 мая, в День пограничника, в парке собрались пограничники. Фотографии: Алексей Скрынников
Что происходило в Слуцке в последние дни мая (фото)
На вокзале сделали велопарковку с навесом
Что происходило в Слуцке в последние дни мая (фото)
Дождливые дни. Фотографии: Александр Шелехов

Что происходило в Слуцке в последние дни мая (фото)

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Что происходило в Слуцке в последние дни мая (фото)

Что происходило в Слуцке в последние дни мая (фото)

Что происходило в Слуцке в последние дни мая (фото)

Что происходило в Слуцке в последние дни мая (фото)
Что происходило в Слуцке в последние дни мая (фото)
Зацвела ива Хакуро Нишики
Что происходило в Слуцке в последние дни мая (фото)
У соседки за забором разукрасилась красками айва. Это дерево считается одним из древнейших плодовых культур, известных людям более 4000 лет. Бледно-розовые цветки достигают 5 см в диаметре и похожи издалека на порхающих бабочек. Жаль, но они недолго радуют глаз и буквально через несколько дней облетают
Что происходило в Слуцке в последние дни мая (фото)
Фотографии: Дмитрий

Что происходило в Слуцке в последние дни мая (фото)

Что происходило в Слуцке в последние дни мая (фото)
31 мая в редакцию «Кур’ера» принесли крышечки ученики 2 «В» класса СШ №6. Фотографии: Анастасия Коврей
Что происходило в Слуцке в последние дни мая (фото)
Также к нам приходили ученики 2 «Б» класса СШ №4, где самыми активными в сборе были Ульяна Ворона и Мирослава Жарова
Что происходило в Слуцке в последние дни мая (фото)
Ещё собранные крышечки принесли ученики 3 «В» класса гимназии №1
Что происходило в Слуцке в последние дни мая (фото)
Также к нам приходили ученики 8 «В» класса гимназии №1, и кто-то неизвестный оставил пакет крышечек у входа

Напоминаем, что «Кур’ер» фиксирует имена всех, кто участвует в акции «Новая жизнь в обмен на крышечки» и таким образом помогает детям.

Если вы хотите поделиться фактами из жизни города или деревни, высказать своё мнение о происходящем, познакомить с интересными людьми, звоните на номер редактора отдела писем: (+375) 25 663 74 40 (Елена), до 17.00 в рабочие дни, или пишите на электронный адрес редакции: info@kurjer.info. Или пишите нам в instagram.com/kurjer.