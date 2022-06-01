Очередь за хлебом и мёдом. Что ещё покупают случчане на православной ярмарке в центре города

Заглянула на православную ярмарку, которая разместилась в центре города, посмотреть, что продают. Думала, что там атрибуты церковные, а оказалось, что товары разные.

Больше всего покупателей было там, где продавали хлеб и мёд, даже очередь выстроилась. Булка «Крещенского бездрожжевого» стоит 1,8 рубля.

Были там приправы по 5 рублей, консервы, сыр, масло, колбаса. Брали копчёную рыбу.

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Отдельные лотки со сладостями — халва, вишня в шоколаде, инжир в шоколаде, конфеты. Обратила внимание на зефир ручной работы.

Была и забытая почти детская радость — «петушки» на палочке. Подумала, что монастырь — это прямо полноценное производство. Судя по фирменным этикеткам и ценникам, и со своим маркетингом наверняка.

Посмотрела мази, шампуни, бальзамы, сборы трав. Мыло стоит 6 рублей за 100-граммовый кусочек. Можно в подарок купить, но для повседневного пользования — дорого.

Красивыми мне показались именные кружки, их был целый стеллаж. По 11 и 13 рублей.

Продают здесь не только крестики, но и кольца, цепочки, браслеты, брелоки. Ну и сувениры: например, магнитики с молитвами.

Обратила внимание и на прейскурант с церковными услугами. Например, заочное отпевание стоит 8 рублей. А исполнение Псалтири на год для одного имени — 80 рублей.

Судя по афише, на ярмарке организованы и небольшие забавы для детей. Но я была в то время, когда мероприятий не было.

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