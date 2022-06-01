Слуцкий сыродельный комбинат заключил в Казахстане два контракта – каждый на сумму в один миллион долларов, сообщил «Минской правде» Александр Герасимёнок, генеральный директор Слуцкого сыродельного комбината.

Контракты были заключены во время его поездки на этой неделе в Казахстан в составе делегации Минской области. Белорусскую делегацию возглавлял Александр Турчин, председатель Миноблисполкома.

По его словам, слуцкое предприятие имеет небольшой опыт работы с казахскими партнёрами. «Мы поставляли в эту страну сухое молоко и сыры, но работали эпизодически на пике спроса. Сейчас же в портфель контрактов добавилось ещё два», — сказал Александр Герасимёнок.

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Также он рассказал, что ему было приятно видеть белорусские товары на витринах магазинов. «Наши продукты казахи знают и любят, а потому готовы платить за их качество».