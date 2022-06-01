Случчанка Елена Жук занималась бегом с детского сада. К спорту её приобщил отец: научил, как правильно бегать, чтобы не навредить себе, укрепить здоровье и получать удовольствие от этого вида спорта.

В канун Всемир­ного дня бега, который отме­чается 1 июня, Елена рассказала «Кур’еру» о своём «беговом» опыте и дала советы по здоровому и полез­ному бегу.

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Как приучалась к спорту

«Я начала заниматься спортом, как только стала ходить, — говорит Елена. — Папа сделал в квартире турник с деревянной лестницей и кольцами. И только научившись ходить, я лазила по этому спорткомплексу.

В яслях воспитатели жаловались моим роди­телям, что я залезаю по шведской стенке на самый верх. За меня они не боялись, я-то делала это умеючи. Но другие дети за мной хотели повторить, а они-то нетрениро­ванные. Для меня же высоко лазить было естественно, как ды­шать или ходить.

Пробежки с отцом и братом

Я очень любила бегать с папой и старшим братом. Меня стали брать на пробежки, когда я ещё ходила в детский сад. Мы бегали в городе, но в основном через поле или сад, к речке. Там купались, переодевались и бежали обратно.

Когда пошла в школу, у нас уже был другой маршрут: от 6-й школы по улице Пионерской до поля, через поле, через кольцевую дорогу, мимо ГАИ, оббегали сад и бегом возвращались обратно (всего около 8-9 км — Прим. ред.).

Бегали три дня в неделю: в понедельник, среду и пятницу. Понедельник был лёгкий день, бегали «на расслабоне» и недалеко. В среду был марафон, брали более длинную дистанцию. А в пятницу бегали с ускорением.

Перед бегом обяза­тельно делали размин­ку. Это была суставная гимнастика и простая растяжка, без силовых упражнений и прыжков. Её задача — размять суставы, чтобы предот­вратить растяжение мышц при беге и разогреть их. После бега — такая же заминка, чтобы организм пришёл в норму после нагрузки.

Техника бега для малыша

Когда я была в детса­довском возрасте, папа со мной бегал в небольшом темпе, чтобы я успевала и не задыхалась.

Что касается постановки ног во время бега, папа меня учил «немножко косолапить», то есть стопы поворачивать чуть-чуть внутрь, и плавно «перекатываться» с пятки на носок, чтобы тело во время бега не подпрыгивало, а оставалось на одном и том же уровне. Ноги должны быть «как пружины», не прямые.

Но самое главное — это ровное дыхание. Папа учил делать два коротких вдоха и один длинный выдох. То есть за два раза набираешь воздух и за один раз его выдыхаешь. Если темп бега ускоряется, то дыхание должно оставаться ровным.

Начинали мы всегда бежать в медленном темпе, а потом ускорялись. По пятницам в конце пробежки вообще бежали на скорость, наперегонки.

Бег летом и зимой. Как одеваться

Летом, понятно, был облегчённый вариант одежды. Какие-нибудь шортики, маечка и лёгкие кеды. Зимой мы утеплялись, но не сильно, потому что даже зимой, когда ты бежишь, тебе в любом случае жарко.

У папы для зимнего бега был классный сплошной болоньевый комбинезон, предназна­ченный специально для занятий спортом. Он поддевал под него только майку. Я надевала тёплые спортивные штаны, майку, свитер или кофту и куртку. Ещё мы обязательно надевали шапки.

Как начать бегать взрослому

Сейчас я стала старше и уже несколько лет не бегала. И я понимаю, что бег — это не та нагрузка, которая нужна человеку, который вообще спортом раньше не занимался. Потому что если сразу начать с бега, особенно если есть избыточный вес, то могут пострадать суставы.

Лучше начать просто больше двигаться, гулять по парку, можно в быстром темпе. Когда появится чувство, что легко ходить, легко дышать во время быстрой ходьбы, то можно переходить на бег трусцой. И то, нужно «прислушиваться» к своему организму: в первое время, если побежал и чувствуешь, что тяжело, сбивается дыхание, что-то болит, то лучше перейти на шаг».