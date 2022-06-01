Поменяют кресла, переделают пол. В концертном зале Слуцкого ГДК сделают ремонт

Слуцкий городской Дом культуры закупает новые кресла для концертного зала, а также планирует сделать текущий ремонт этого помещения.

Всего в зале будет 563 новых мягких кресла. Цвет обивки — бордовый. Каждое кресло должно выдерживать нагрузку до 125 кг. Ориентировочная стоимость государственной закупки — 135 000 рублей.

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Второй тендер — текущий ремонт помещения концертного зала. В него входят окраска стен, демонтаж паркета, укладка нового напольного покрытия и другие виды работ. Ориентировочная стоимость этой госзакупки — 149 000 рублей.

Если торги пройдут успешно, предполагается, что ремонт сделают до конца этого лета.