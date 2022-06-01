Министерство ЖКХ предложило ввести экологический налог за захоронение отходов потребления для собственников жилья. Такой уже существует, но платят его предприятия, сообщает Onliner.

По словам Максима Тарасова, начальника управления регулирования обращения с отходами Минприроды, в случае введения предложенного налога все деньги направят на строительство производств по использованию отходов. Планируется, что эта сумма составит около 60 млн рублей ежегодно. Для оценки примерной суммы специалист приводит пример: владельцу 2-комнатной квартиры с тремя жильцами нужно будет платить около 5 рублей.