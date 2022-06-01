«Это что за прикол такой?». Случчанка удивилась, увидев, что бордюр установили поперёк тротуара

Проходила вчера в районе слуцкого пляжа. Там сейчас обустраивают новую спортивную площадку с тренажёрами.

А ещё меняют старый тротуар, которому, наверное, лет 50, на новый. Он проходит вдоль пляжа по берегу, по нему люди любят гулять. Обратила внимание, что он почему-то заканчивается через пару метров от центрального входа на пляж. Во всяком случае там уже установлены бордюры прямо поперек пешеходной дорожки. Это что за прикол такой?

Реклама

Или тротуар ремонтируют не для удобства отдыха людей, а создают красивую картинку? Для того, чтобы при открытии новой площадки фотографии смотрелись.

Но если идти дальше, то весь тротуар в трещинах, ямах, с вывалившимися кусками. Или я чего-то не понимаю? Может, технология новая — поперёк бордюры ставить, а потом дальше продолжать?

Эта новость написана для рубрики «Народные новости». Такие материалы от читателей после минимальной модерации публикуются практически без изменений. Или, если того требует ситуация, становятся поводом для разработки редакционного материала. Если вас привлёк какой-то факт или событие, вы тоже можете предложить свою новость для публикации, нажав сюда: «Сообщить новость».