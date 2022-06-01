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Что удивило случчанку за полгода жизни в Польше

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Просто о сложном. Эксперт о кредитах, ставках и выгодах

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Людзі, што жывуць у вёсцы Гарадзішча Слуцкага раёна, — гэта не проста суседзі. Гэта сапраўдная талака ці грамада. Яны разам робяць сваю вёску ўтульнай, культурнай і прыгожай.

Расписание движения автобусов городских маршрутов

Действует с 6 июня 2022 года.