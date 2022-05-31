С 21 мая в Слуцкой больнице прекратили госпитализацию заболевших с COVID-19, потому что нет «коронавирусных» пациентов, которым необходимо лечение в стационаре.

Об этом «Кур’еру» сообщил Олег Лесников, главный врач Слуцкой ЦРБ.

Он добавил, что ситуация по коронавирусу спокойная, регистрируются единичные случаи. Это только амбулаторные пациенты.

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Как рассказала «Кур’еру» Ирина Черкас, заведующая отделом эпидемиологии Слуцкого ЦГиЭ, коронавирусная инфекция регистрируется в основном у взрослых, но это единичные случаи. В день — не более 5 человек, но бывает, что и ни у кого. В мае, по сравнение с апрелем, идёт снижение на 78%. Основная часть заболевших — пациенты старше 60 лет.

Последний раз Минздрав публиковал статистику по коронавирусу 10 мая.