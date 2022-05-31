За неделю в редакцию поступило более 15 звонков и обращений через мессенджеры. Читателей затронули разные темы: выгул собак, уничтожение посадок, грязь на дороге и другие. Читайте краткий обзор.

Из-за собаки ездит на такси

В редакцию звонили читатели после публикации о том, как собака укусила гулявшую на набережной Случи женщину. Жительница Минска Марина рассказала, что подобных случаев немало. Она вынуждена брать такси, чтобы доехать до калитки дома из-за вольно гуляющего соседского питбуля. «Я живу на улице Тиражной в частном доме. Возле дома гуляет без привязи соседский питбуль. Из дома просто боюсь выйти. Подъезжаю на такси к калитке и прошу, чтобы подождал, пока войду. И милиция с соседями разбиралась, но случаи, когда он гуляет сам по себе, не прекратились».

Несколько человек обозначили смежную проблему, написав о том, что в микрорайонах Слуцка не выделены места для выгула собак.

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Дети идут в школу по грязи

Сергей Казак, житель дома №18 на улице Чехова, беспокоится, что дети ходят по грязи в школу. «Смотрю из окна и вижу — проулок между бывшим зданием Беларусбанка и школой. Там дальше – целый микрорайон. Дети идут в школу, взрослые — на остановку. Тут низина, а кругом – выше. Весной, осенью, зимой грязь стоит. Неужели невозможно в этом месте повыше подсыпать, чтобы дети не ходили по грязи в школу?» — сказал мужчина.

«Воспитывайте не только деньгами»

Случчанин поделился с нами историей. «Когда родился мой сын, я дома в цветочный горшок посадил дуб. Сейчас моему сыну почти 4 года. Мы вдвоём высадили дуб около подъезда, чтобы из окна можно было наблюдать, как он растёт. И вот на следующий день какой-то подросток его вырвал и с особой жестокостью пытался сломать его, но это же дуб. Не сломал, а просто бросил. Это на улице Копыльской. По записи с камер подъезда я нашёл, кто это сделал, но рука не поднимается опубликовать. Пишу это к тому, что воспитывайте своих детей не только деньгами, но и в любви ко всему живому», — написал мужчина.

Предложил посадить деревья на месте скошенных

Случчанин Александр, который живёт сейчас в Минске, предложил организовать высадку деревьев на месте тех, которые были скошены. «Я постоянно читаю ваш сайт. Прочитал сюжет о том, как пожилой человек высадил саженцы, которые потом скосили. Предлагаю жителям Слуцка организовать посадку деревьев в этом месте, если эта территория не пойдёт под дальнейшую застройку. Обратиться в ЖКХ, бросить клич читателям. Пригласить нового мэра Слуцка. Думаю, что и ему будет интересно в этом поучаствовать. Думаю, что люди откликнутся. И я тоже».

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