«Кур’ер» нашёл на сайтах по трудоустройству самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцком районе и проверил их актуальность на 30 мая. Заработная плата от 900 до 1500 рублей.

От 1500 рублей

Каменщик

Образование: среднее специальное

Дополнительные требования: опыт работы от 3-х лет, отсутствие вредных привычек

Наниматель: СУ-55 ОАО «Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции»

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1250 — 1350 рублей

Заведующий производством (кулинарный цех)

Образование: среднее специальное

Дополнительные требования: знание технологических процессов, документации, опыт работы на руководящих должностях

Наниматель: ООО «Санта Ритейл».

1400 рублей

Мастер леса

Образование: среднее специальное

Дополнительные требования: опыт работы

Наниматель: ГЛХУ «Слуцкий лесхоз».

1200 рублей

Водитель погрузчика

Образование: общее среднее

Дополнительные требования: тарифный разряд , категория (3)

Наниматель: ООО «Вуден Хаус Бел».

От 1200

Фасадчик (мокрые фасады)

Образование: среднее

Дополнительные требования: опыт работы от 2-х лет, без вредных привычек

Наниматель: ООО «Дилектион».

1100 рублей

Электрогазосварщик

Образование: профессионально-техническое

Дополнительные требования: тарифный разряд , категория(4)

Наниматель: ОАО «Крановый завод».

1000-1500 рублей

Инженер по организации труда и заработной плате

Образование: среднее специальное

Дополнительные требования: опыт работы от 2-х лет

Наниматель: ДУП «ПМК-225» УП «Минскоблсельстрой».

От 1000 рублей

Ведущий экономист

Образование: высшее

Дополнительные требования: опыт работы от 3-х лет

Наниматель: Военсервис РУП ТПУ при Министерстве обороны.

1000 рублей

Инженер (ведущий)

Образование: профильное

Дополнительные требования: не указаны

Наниматель: КУП «Слуцкое ЖКХ».

От 900 рублей

Инженер-энергетик

Образование: высшее техническое

Дополнительные требования: опыт работы инженером-энергетиком более двух лет

Наниматель: унитарное предприятие «Санта Холод».