«Кур’ер» нашёл на сайтах по трудоустройству самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцком районе и проверил их актуальность на 30 мая. Заработная плата от 900 до 1500 рублей.
От 1500 рублей
Каменщик
- Образование: среднее специальное
- Дополнительные требования: опыт работы от 3-х лет, отсутствие вредных привычек
Наниматель: СУ-55 ОАО «Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции»
1250 — 1350 рублей
Заведующий производством (кулинарный цех)
- Образование: среднее специальное
- Дополнительные требования: знание технологических процессов, документации, опыт работы на руководящих должностях
Наниматель: ООО «Санта Ритейл».
1400 рублей
Мастер леса
- Образование: среднее специальное
- Дополнительные требования: опыт работы
Наниматель: ГЛХУ «Слуцкий лесхоз».
1200 рублей
Водитель погрузчика
- Образование: общее среднее
- Дополнительные требования: тарифный разряд , категория (3)
Наниматель: ООО «Вуден Хаус Бел».
От 1200
Фасадчик (мокрые фасады)
- Образование: среднее
- Дополнительные требования: опыт работы от 2-х лет, без вредных привычек
Наниматель: ООО «Дилектион».
1100 рублей
Электрогазосварщик
- Образование: профессионально-техническое
- Дополнительные требования: тарифный разряд , категория(4)
Наниматель: ОАО «Крановый завод».
1000-1500 рублей
Инженер по организации труда и заработной плате
- Образование: среднее специальное
- Дополнительные требования: опыт работы от 2-х лет
Наниматель: ДУП «ПМК-225» УП «Минскоблсельстрой».
От 1000 рублей
Ведущий экономист
- Образование: высшее
- Дополнительные требования: опыт работы от 3-х лет
Наниматель: Военсервис РУП ТПУ при Министерстве обороны.
1000 рублей
Инженер (ведущий)
- Образование: профильное
- Дополнительные требования: не указаны
Наниматель: КУП «Слуцкое ЖКХ».
От 900 рублей
Инженер-энергетик
- Образование: высшее техническое
- Дополнительные требования: опыт работы инженером-энергетиком более двух лет
Наниматель: унитарное предприятие «Санта Холод».