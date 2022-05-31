«Кур’ер» нашёл на сайтах по трудоустройству самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцком районе и проверил их актуальность на 30 мая. Заработная плата от 900 до 1500 рублей.

 От 1500 рублей

Каменщик

  • Образование: среднее специальное
  • Дополнительные требования: опыт работы от 3-х лет, отсутствие вредных привычек

Наниматель: СУ-55 ОАО «Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции» 

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1250 — 1350 рублей

Заведующий производством (кулинарный цех)

  • Образование: среднее специальное
  • Дополнительные требования: знание технологических процессов, документации, опыт работы на руководящих должностях

Наниматель: ООО «Санта Ритейл».

 1400 рублей

Мастер леса

  • Образование: среднее специальное
  • Дополнительные требования: опыт работы

Наниматель:  ГЛХУ «Слуцкий лесхоз».

1200 рублей

Водитель погрузчика

  • Образование: общее среднее
  • Дополнительные требования: тарифный разряд , категория (3)

Наниматель: ООО «Вуден Хаус Бел».

 От 1200

Фасадчик (мокрые фасады)

  • Образование: среднее
  • Дополнительные требования: опыт работы от 2-х лет, без вредных привычек

Наниматель: ООО «Дилектион».

1100 рублей

Электрогазосварщик

  • Образование: профессионально-техническое
  • Дополнительные требования: тарифный разряд , категория(4)

Наниматель: ОАО «Крановый завод».

1000-1500 рублей

Инженер по организации труда и заработной плате

  • Образование: среднее специальное
  • Дополнительные требования: опыт работы от 2-х лет

Наниматель: ДУП «ПМК-225» УП «Минскоблсельстрой».

От 1000 рублей

Ведущий экономист

  • Образование: высшее
  • Дополнительные требования: опыт работы от 3-х лет

Наниматель: Военсервис РУП ТПУ при Министерстве обороны.

1000 рублей

Инженер (ведущий)

  • Образование: профильное
  • Дополнительные требования: не  указаны

Наниматель:  КУП «Слуцкое ЖКХ».

От 900 рублей

Инженер-энергетик

  • Образование:  высшее техническое
  • Дополнительные требования: опыт работы инженером-энергетиком более двух лет

Наниматель: унитарное предприятие «Санта Холод».