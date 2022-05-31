С 31 мая по 1 июля в рыболовных угодьях Минской области введён запрет на любительский и промысловый лов сома обыкновенного или сома европейского. Об этом «Кур’ру» сообщила Солигорская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира.

В период запрета случайно пойманная особь сома должна быть отпущена в естественную среду обитания живой.

За каждого выловленного во время запрета сома обыкновенного нарушитель заплатит 12 базовых величин (384 рубля).

Реклама

За незаконную добычу сома нарушителя привлекут к административной ответственности, а за вылов 9 особей сома — к уголовной.

Солигорская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира просит всех рыболовов строго соблюдать Правила ведения рыболовного хозяйства и рыболовства Республики Беларусь.