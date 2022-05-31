Во время пресс-конференции «Вступительная кампания-2022 в Беларуси. Правила приёма в вузы и ссузы» Сергей Касперович, начальник главного управления профессионального образования Минобразования, поделился информацией о поступлении в учреждения среднего специального и профессионально-технического образования.

Приём в учреждения среднего специального образования

Наибольшее количество абитуриентов, которых ожидают учреждения среднего специального образо­вания, хотят поступить на специальности по таким профилям, как «техника и технология», «здравоохранение», «сельское и лесное хозяйство», «садово-парковое строительство», «педагогика», «архитектура и строительство». Кроме того, в этом году 17 учреждений среднего специального образования расширили перечни специальностей, по которым будут осуществлять подготовку, рассказал Сергей Касперович.

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К примеру, Минский городской педагогический колледж и Волковыс­ский колледж ГрГУ имени Янки Купалы объявят приём на новую для страны специальность — «Педагогическое сопровождение». Также в 2022 году открываются новые специальности: «Архитектурный дизайн городской среды» в Минском государственном архитектурно-строительном колледже (филиал БНТУ), «Обслуживание систем водоподготовки и водоочистки» в Белорусском государ­ственном колледже промышленности строительных материалов (филиал БГТУ).

В 2022 году в учреж­де­ния среднего специального образования планируется принять около 39,5 тысячи человек. На дневную форму — 24,3 тысячи абитуриентов, в том числе на основе общего базового образования (9 классов) — 14,7 ты­ся­чи человек, на основе общего среднего образования (11 классов) — 7,6 тысячи. На заочную бюджетную форму планируется принять 2 тысячи человек. На платную форму обучения в планах набрать 13,2 тысячи абитуриентов.

Приём на уровень среднего специального образования в 2022-м будет осуществляться с 20 июля по 18 августа. На большинство специальностей можно пройти по конкурсу среднего балла аттестата, однако есть и программы, где требуется сдать одно-два ЦТ или внутренние экзамены.

Приём в профессионально-технические учреждения

Приём на уровень профессио­нально-технического образования будет проводиться с 15 июня по 20 августа. Для поступления не нужно сдавать дополнительные экзамены, так как зачисление происходит по баллу документа об образовании.

«Планируется принять около 26 тысяч человек. Приём для получения профтехобразования ведётся в основном на бюджетную форму обучения за редким исключением — приём на платную форму составит всего лишь 50 человек. При этом образование, связанное с присвоением соответствующей квалификации и получением рабочей профессии, осуществляется в очной форме. Поэтому на очную форму планируется зачислить около 24,6 тысячи человек, ещё 420 человек — на заочную форму и чуть более 980 — на вечернюю форму получения образования», — сообщил Сергей Касперович.

По словам начальника управления, структура приёма на уровень профтехобразования корректируется каждый год с учётом региональных потребностей.

Исходя из этого, в 2022 году планируется приостановить набор на 132 специальности или профессии, которые не востребованы в регионах. Это не означает, что приёма по этим специальностям не будет в другом регионе. Если у предприятий конкретного региона нет потребности в определённых специалистах, рабочих, то в учреждениях профтехобразования этого региона приём по соответствующим специальностям осуществляться не будет. При этом будет открыта подготовка по 141 профессии, востребованной в регионах.

В структуре приёма в птузы будут сохранены тенденции прошлых лет. Сократится приём по профилям: «коммуникации», «право», «экономика», «сельское хозяйство», «общественное питание». Увеличится приём по направлению «искусство и дизайн» и ряду других.