Последний звонок-2022 в Слуцке сделали общим. Позитивное видео, много фото, и что за кадром мешало выпускникам

О том, как в целом проходило мероприятие и в чём его особенность, мы писали вчера, 30 мая («С гироскутерами и веерами… Фотографии с общего последнего звонка выпускников в Слуцке»).

Кроме того, что главное для школьников мероприятие было перенесено во времени и пространстве, есть и третья особенность.

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Последний десяток лет посмотреть на выпускников, на красивое и нарядное будущее Слуцка, мог каждый желающий житель, ведь оно проходило в самом центре города. Сейчас всё на окраине, и вход на мероприятие был по билетам или пригласительным.

С окраиной есть ещё один момент. Ученикам 9-й школы нормально – близко. Это их микрорайон. А вот с «Сахарного» пешком никак. Возможно, поэтому перед мероприятием пробка была в полтора километра – от района бывшего универсама №21 до стадиона. А потом ещё для родителей была проблема где-то припарковаться.

В целом же всё прошло хорошо. Правда, с одной заминкой. Между официальной программой и дискотекой сотням наряженных выпускников нужно было где-то переодеться. У кого родители на машинах – переодевались в машинах, кто живёт недалеко – дома. А кто-то даже в туалете административного здания.

Видео: Глеб Рулёв