Ученики 2 «В» класса средней школы № 10 имени С.Ф. Рубанова окончание учебного года отметили походом в лес вместе с родителями и учителем.

Осуществить совместную вылазку в лес родители задумали заранее. Выбрали маршрут, пролегающий через район деревни Великая Слива в урочище Нежевский лес. Съездили на место и разведали обстановку. Там оборудована стоянка, всё чисто и аккуратно. Главное, в таком же виде всё это и оставить.

В воскресенье, 29 мая, ученики вместе с родителями и классным руководителем Ириной Николаевной Дуболеко отправились в поход. Всего собралось 36 человек. Дети часть пути добирались на автобусе, часть шли пешком. Родители группировались и также добирались на машинах. Если ехать на машине, то время в пути 15-20 минут.

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Время провели весело: проводили разные игры. Азартно соревновались команды родителей против детей. «Как всегда, победила дружба, — считает классный руководитель. — Такие путешествия полезны для младших школьников: дети становятся дружнее, активнее, появляются общие воспоминания».

Меню было походное: варили макароны с тушёнкой, жарили сосиски и шашлык. А каким вкусным был самостоятельно поджаренный на костре хлеб, картошка или сосиски.

Всё прошло удачно, поэтому поход решили повторить в первую неделю сентября.

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