Планируется, что реконструкция улицы Магистральной завершится к 22 июня. Можно точно сказать, что работы завершат к концу первого месяца лета. Об этом «Кур’еру» сообщил Александр Шерешик, директор ООО «Дорстройсервис», которое выполняет дорожные работы.

Александр Шерешик пояснил, что осталось положить верхний слой асфальтобетонного покрытия, а потом нанести разметку. Дорожники должны были сделать это раньше, но работу сильно сдерживали дожди.

Реклама

Улица Магистральная станет четырёхполосной с разделительным бортом. Светофоры подключат при сдаче объекта в эксплуатацию. Все подготовительные работы с укладкой кабелей уже сделаны.

Напомним, что движение транспорта перекрыли в районе костёла с 9 апреля.

Пока нет точной даты, когда по улицам Магистральной и Зелёной пустят городские автобусы. В автобусном парке №2 «Кур’еру» рассказали, что как только дорожники дадут добро, они сразу вернут №11 и №5и.

Ранее «Кур’ер» сообщал, что летом по будням не будет курсировать городской автобус №21. В автопарке «Кур’еру» пояснили, что это связано с производственной необходимостью. Этот маршрут снимали и прошлым летом.