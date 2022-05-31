В понедельник, 30 мая, для слуцких выпускников прозвенели последние звонки. Утром прошли торжественные линейки, а вечером 11-классников собрали на стадионе технических видов спорта ДОСААФ. «Кур’ер» сделал подборку фотографий и видео, которые пользователи сами выложили в Instagram.
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