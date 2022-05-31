Выпускница из Слуцка почти за год выполнила 46 прыжков с парашютом

17-летняя Лия Ивашкевич из Слуцка — выпускница-2022. Меньше чем за год (с июля 2021 года по май 2022 года) она выполнила 46 прыжков в Минском аэроклубе ДОСААФ. Случчанка выполняла прыжки с высоты от 800 до 2000 метров.

Об этом сообщили 30 мая на торжественной линейке в средней школе №11, где учится выпускница.

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По словам мамы, девушка стесняется и старается не рассказывать подробно о своём увлечении парашютным спортом.

Лия Ивашкевич, кстати, ведёт свою страницу в Instagram, на которой она лишь несколько раз косвенно упомянула о своём увлечении. По пяти её постам никогда не догадаешься, что за её плечами 46 прыжков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Liya (@liya____official)