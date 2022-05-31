По информации «Кур’ера», в Слуцке в детском развлекательном комплексе в одном из торговых центров умер пятилетний мальчик. Это случилось в субботу, 28 мая.

По предварительной информации «Кур’ера», ребёнок пришёл с мамой отдыхать. Какое-то время играл, и ему стало плохо. Медики скорой помощи приехали, но реанимировать мальчика не удалось.

Реклама

Сразу после происшествия на месте начала работу следственно-оперативная группа. На теле ребёнка видимых повреждений не было. Причина смерти неизвестна.

Следственный комитет, администрация и работники развлекательного центра отказались комментировать происшествие, так как идут следственные действия. Сам центр сейчас открыт и работает.