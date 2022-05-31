Жительница Слуцка сообщила «Кур’еру», что сегодня, 31 мая, у неё не получилось рассчитаться банковскими карточками Беларусбанка и Белагропромбанка. Онлайн-банкинг пишет о «системной ошибке».

Onliner также сообщает, что его читатели не могут пользоваться банковскими картами в метро, в магазинах и в других местах. Речь идёт не только об указанных банках, но о банковских картах вообще.

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Банковский процессинговый центр на своём сайте проинформировал «о проблеме, связанной с частичной неработоспособностью программно-технического комплекса».

«В настоящее время прилагаются совместные усилия для восстановления сервиса в максимально сжатые сроки», — сообщает центр.

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Что говорят банки (по информации Sputnik)

Приорбанк отметил, что из-за сбоев в работе Банковского процессингового центра может не проходить оплата картами через терминалы, остальные операции через устройства банка проходят успешно.

Альфа-Банк рассказал, что из-за проблем у оператора проблемы с оплатой могут возникнуть не только при оплате картами, но и при снятии наличных. В устройствах банка и банкоматах всё работает.

Беларусбанк заявил, что сбои по картам могут наблюдаться при оплате в магазинах, банках, инфокиосках, в работе сервисов СМС-, М-Банкинг и Интернет-банкинг.

Белинвестбанк сообщил, что проблемы у клиентов их банка могут быть в банкоматах и инфокиосках других банков. Кроме того, все эти устройства Белинвестбанка сейчас временно принимают только свои карточки.

МТБанк подтвердил проблемы: может не проходить оплата по картам, а также через банкоматы и инфокиоски.

У клиентов банка «Решение» проблемы возникают при оплате через терминалы в магазинах и через мобильный банк. Также могут не работать банкоматы.