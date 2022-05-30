Журнал художественного слова и музыки «Вереск» появился в Солигорске

В субботу, 28 мая, клуб любителей художественного слова «Вереск», созданный при Солигорском краеведческом музее, презентовал первый мультимедийный журнал с одноимённым названием.

По замыслу издателей, в нём будет и художественное слово, и музыка, и видео.

«Приятно, что первый номер мультимедийного журнала вышел как в электронном варианте, так и на бумажном носителе. Поэтому содержимое журнала можно не только видеть, слушать, но и подержать в руках, посмотреть и читать. На его страницах опубликованы произведения участников клуба — как дебютантов, так и известных мастеров художественного слова, — сказала Елена Разумовская, главный редактор журнала. – Наша земля богата на творческих людей. Мы поможем донести ваши произведения до многих читателей».

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Заседание клуба «Вереск» проходит в первое воскресенье каждого месяца в Солигорском краеведческом музее. Главный редактор журнала — поэтесса Елена Разумовская, технический редактор — Василий Цилик. Позвонить главному редактору можно по телефону (+375) 29 139 25 07.

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