Як выглядалі слуцкія выпускнікі мінулага стагоддзя. Старыя фота

Хутка прагучыць апошні званок для выпускнікоў 2022 года. І школьнае жыццё для іх застанецца ў мінулым. З гэтай нагоды «Кур’ер» зрабіў падборку рэтрафота са слуцкімі выпускнікамі мінулых дзесяцігоддзяў. Паглядзіце, як яны выглядалі. Можа, пазнаеце сябе?

Усе публікацыі цыкла «Слуцк і случчане на старых фота».

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Дасылайце нам рэтрафота нашага горада, якія захоўваюцца ў вашых сямейных альбомах, на пошту info@kurjer.info. Можна прынесці ў рэдакцыю, мы адсканіруем фотаздымкі. Наш адрас: Слуцк, вул.Леніна, 128; працуем з 8 да 17 гадзін. Тэлефон для даведак: (8029) 250 91 99